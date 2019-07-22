Эксперт прокомментировал итоги парламентских выборов на Украине

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. С проведением выборов в Верховную раду Украины в стране прошло "обнуление элит", считает директор Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.

"Действительно (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский, можно сказать, добился той цели, которую он ставил. Более того, я хотел бы начать с того, что на Украине произошло впервые, может, за последние десятилетия новейшей Украины обнуление элит. В списке партии "Слуга народа" не было представлено ни одного действующего депутата Верховной рады", - сказал Бондаренко в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня" по парламентским выборам на Украине.

Эксперт не взялся судить о "качестве" депутатов, которые избираются от этой партии в парламент, сравнив кадровый набор депутатов с "котом в мешке": "Мы не знаем этих людей".

"Если Зеленский остается котом в мешке для своего электората, который его избрал, то эти депутаты могут быть котом в мешке для самого Зеленского", - отметил он.

Он отметил, что "обнуление" коснулось как "прежних ультранационалистических элит, так и тех, которые были во времена (экс-президента Украины Виктора) Януковича".

"Можно констатировать, что "партия войны" потерпела поражение. Тот весь флёр и огромная истерия неонацистская, которая захлестнула Украину, наконец, спала", - добавил Бондаренко.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,48%) после обработки 55,04% протоколов сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,91%). Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"(8,60%), далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,02%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,37%.