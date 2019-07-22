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РИА Новости

Эксперт прокомментировал итоги парламентских выборов на Украине

Вчера, 13:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины. 25 апреля 2019
Заседание Верховной рады Украины. 25 апреля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. С проведением выборов в Верховную раду Украины в стране прошло "обнуление элит", считает директор Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.
"Действительно (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский, можно сказать, добился той цели, которую он ставил. Более того, я хотел бы начать с того, что на Украине произошло впервые, может, за последние десятилетия новейшей Украины обнуление элит. В списке партии "Слуга народа" не было представлено ни одного действующего депутата Верховной рады", - сказал Бондаренко в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня" по парламентским выборам на Украине.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Вчера, 12:14
Слуцкий оценил итоги выборов в Раду
Эксперт не взялся судить о "качестве" депутатов, которые избираются от этой партии в парламент, сравнив кадровый набор депутатов с "котом в мешке": "Мы не знаем этих людей".
"Если Зеленский остается котом в мешке для своего электората, который его избрал, то эти депутаты могут быть котом в мешке для самого Зеленского", - отметил он.
Он отметил, что "обнуление" коснулось как "прежних ультранационалистических элит, так и тех, которые были во времена (экс-президента Украины Виктора) Януковича".
"Можно констатировать, что "партия войны" потерпела поражение. Тот весь флёр и огромная истерия неонацистская, которая захлестнула Украину, наконец, спала", - добавил Бондаренко.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 10:28
Украину ждет политический кризис при новой Раде, считают эксперты
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,48%) после обработки 55,04% протоколов сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,91%). Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"(8,60%), далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,02%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,37%.
Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
Досрочные выборы в Верховную раду
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

После обработки 65% протоколов лидерство сохраняет партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у нее 42,56% голосов.

Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
1 из 14

После обработки 65% протоколов лидерство сохраняет партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у нее 42,56% голосов.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

На втором месте с 13,03% идет партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Третье место и 8,48% голосов — у "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.

Мальчик опускает бюллетень в урну на избирательном участке во Львове в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
2 из 14

На втором месте с 13,03% идет партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Третье место и 8,48% голосов — у "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

С четвертым результатом — 8,01% — в парламент проходит "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Замыкает пятерку партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,26%).

Женщина изучает списки кандидатов на пост депутата в Верховную раду Украины на участке в Черкассах
3 из 14

С четвертым результатом — 8,01% — в парламент проходит "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Замыкает пятерку партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,26%).

© РИА Новости / Игорь Маслов
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

По предварительным оценкам, президентская партия может получить в новой Раде более 240 мест и самостоятельно сформировать большинство.

Президент Украины Владимир Зеленский голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве
4 из 14

По предварительным оценкам, президентская партия может получить в новой Раде более 240 мест и самостоятельно сформировать большинство.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Владимир Зеленский добился цели и получил полную власть, отмечают политологи и задаются вопросом: сможет ли президент Украины в полной степени реализовать свои возможности.

Досрочные выборы в Верховную раду Украины
5 из 14

Владимир Зеленский добился цели и получил полную власть, отмечают политологи и задаются вопросом: сможет ли президент Украины в полной степени реализовать свои возможности.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Для партии Петра Порошенко выборы в парламент стали провальными, за бывшего главу государства голосовали хуже, чем на президентских выборах.

Экс-президент Украины Петр Порошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве, после того как проголосовал на досрочных выборах в Верховную раду Украины
6 из 14

Для партии Петра Порошенко выборы в парламент стали провальными, за бывшего главу государства голосовали хуже, чем на президентских выборах.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

""Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Это еще одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Женщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Фийна Львовской области
7 из 14

""Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Это еще одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Gleb Garanich

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сумел привести свою партию в парламент. Для самого певца это не первые выборы: в 2007 году он прошел в Раду в составе блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако уже в 2008 сложил депутатские полномочия.

Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук на досрочных выборах в Верховную раду Украины
8 из 14

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сумел привести свою партию в парламент. Для самого певца это не первые выборы: в 2007 году он прошел в Раду в составе блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако уже в 2008 сложил депутатские полномочия.

© REUTERS / Gleb Garanich
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

После этих выборов на Украине прошло "обнуление элит", в том числе ультранационалистических, считают эксперты.

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
9 из 14

После этих выборов на Украине прошло "обнуление элит", в том числе ультранационалистических, считают эксперты.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Можно констатировать, что что "партия войны" потерпела поражение. Тот весь флер и огромная истерия неонацистская, которая захлестнула Украину, наконец, спала", — отметил глава Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
10 из 14

"Можно констатировать, что что "партия войны" потерпела поражение. Тот весь флер и огромная истерия неонацистская, которая захлестнула Украину, наконец, спала", — отметил глава Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Выборы показали, что украинцы ждут качественно новой политики.

Результаты экзит-поллов после парламентских выборов в Киев. 21 июля 2019
11 из 14

Выборы показали, что украинцы ждут качественно новой политики.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© AFP 2019 / Vasily Maximov

Второе место партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука аналитики расценивают как успех. По их мнению, в Раде появляются политики, с которыми можно вести конструктивный диалог.

Лидеры партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко и Виктор Медведчук. 21 июля 2019
12 из 14

Второе место партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука аналитики расценивают как успех. По их мнению, в Раде появляются политики, с которыми можно вести конструктивный диалог.

© AFP 2019 / Vasily Maximov
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после оглашения первых результатов exit poll.

Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины
13 из 14

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после оглашения первых результатов exit poll.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Официальные итоги выборов ЦИК обнародует до пятого августа.

Члены Центральной избирательной комиссии Украины во время оглашения промежуточные результаты парламентских выборов. 22 июля 2019 года
14 из 14

Официальные итоги выборов ЦИК обнародует до пятого августа.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
1 из 14

После обработки 65% протоколов лидерство сохраняет партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у нее 42,56% голосов.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 14

На втором месте с 13,03% идет партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Третье место и 8,48% голосов — у "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 14

С четвертым результатом — 8,01% — в парламент проходит "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Замыкает пятерку партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,26%).

© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
4 из 14

По предварительным оценкам, президентская партия может получить в новой Раде более 240 мест и самостоятельно сформировать большинство.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 14

Владимир Зеленский добился цели и получил полную власть, отмечают политологи и задаются вопросом: сможет ли президент Украины в полной степени реализовать свои возможности.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 14

Для партии Петра Порошенко выборы в парламент стали провальными, за бывшего главу государства голосовали хуже, чем на президентских выборах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 14

""Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Это еще одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 14

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сумел привести свою партию в парламент. Для самого певца это не первые выборы: в 2007 году он прошел в Раду в составе блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако уже в 2008 сложил депутатские полномочия.

© REUTERS / Gleb Garanich
9 из 14

После этих выборов на Украине прошло "обнуление элит", в том числе ультранационалистических, считают эксперты.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 14

"Можно констатировать, что что "партия войны" потерпела поражение. Тот весь флер и огромная истерия неонацистская, которая захлестнула Украину, наконец, спала", — отметил глава Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 14

Выборы показали, что украинцы ждут качественно новой политики.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
12 из 14

Второе место партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука аналитики расценивают как успех. По их мнению, в Раде появляются политики, с которыми можно вести конструктивный диалог.

© AFP 2019 / Vasily Maximov
13 из 14

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после оглашения первых результатов exit poll.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
14 из 14

Официальные итоги выборов ЦИК обнародует до пятого августа.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
653012
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