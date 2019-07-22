На северо-востоке Москвы нашли тело женщины

"Двадцать первого июля 2019 года неподалеку от жилого дома, расположенного по улице Новодачная в городе Москве, обнаружено тело женщины 1987 года рождения, с выраженными гнилостными изменениями. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.