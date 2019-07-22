На северо-востоке Москвы нашли тело женщины

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Тело молодой женщины обнаружено на северо-востоке Москвы, следователи проводят проверку, говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по столице.
"Двадцать первого июля 2019 года неподалеку от жилого дома, расположенного по улице Новодачная в городе Москве, обнаружено тело женщины 1987 года рождения, с выраженными гнилостными изменениями. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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