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РИА Новости

Девочку из России, отравившуюся наркотиками на Ибице, выписали из больницы

Вчера, 12:55
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Трехлетняя девочка из России, случайно отравившаяся наркотиками на Ибице (Балеарские острова, Испания), выписана из больницы, передает агентство EFE со ссылкой на департамент здравоохранения Ибицы и Форментеры.
Состояние девочки в настоящее время не вызывает опасений.
В четверг девочка, которая находится на отдыхе вместе со своей семьей, нашла таблетку на земле, когда гуляла в парке с матерью. После того, как ребенок почувствовал себя плохо, женщина обратилась в местную больницу, откуда девочку отправили в больницу Son Espases города Пальма-де-Майорка.
В пятницу в больнице РИА Новости сообщали, что ее состояние стабильно тяжелое, но динамика положительная. В субботу ребенка перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.
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