Девочку из России, отравившуюся наркотиками на Ибице, выписали из больницы

В четверг девочка, которая находится на отдыхе вместе со своей семьей, нашла таблетку на земле, когда гуляла в парке с матерью. После того, как ребенок почувствовал себя плохо, женщина обратилась в местную больницу, откуда девочку отправили в больницу Son Espases города Пальма-де-Майорка.