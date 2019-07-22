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РИА Новости

Бюджетный комитет Госдумы одобрил повышение НДС на пальмовое масло до 20%

Вчера, 12:54
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной думы в Москве
Здание Государственной думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы в Москве
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который снижает НДС на фрукты и ягоды, произведенные в России, до 10% и повышает этот налог до 20% на пальмовое масло.
Планируется, что Госдума рассмотрит документ во втором чтении завтра, 23 июля, в третьем — уже на следующий день.
Ранее глава бюджетного комитета Андрей Макаров сообщал, что повышение налога на пальмовое масло принесет в бюджет дополнительно от четырех с половиной до пяти миллиардов рублей.
Депутаты собираются рекомендовать правительству направить дополнительные доходы на поддержку молочного животноводства.
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