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РИА Новости

Чемезов: Москва и Анкара ведут консультации в сфере производства С-400

Вчера, 12:50
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© Минобороны РФПоставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
© Минобороны РФ
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции. Архивное фото
АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Москва и Анкара проводят консультации в сфере лицензионного производства элементов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
По его словам, "Ростех" ускорил поставки в Турцию С-400 по просьбе турецкой стороны.
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"Подобная практика на мировом рынке военно-технического сотрудничества (ВТС) является редкостью. Но российская промышленность подтвердила свои возможности, и мы идем четко в графике работ. Первые поставки элементов системы были осуществлены в текущем месяце", - сказал Чемезов в интервью агентству Anadolu.

Он добавил, что ведутся переговоры о помощи России и в вопросе создания Турцией национальной системы ПВО и ПРО большой дальности.
Чемезов назвал Турцию одним из ключевых партнеров России.
"Уровень двусторонних отношений, в том числе в сфере промышленности, растет. Военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары демонстрирует положительную динамику", - сказал глава "Ростеха".
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С-400 «Триумф»РостехСергей ЧемезовТурцияРоссияВ мире
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