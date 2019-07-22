Чемезов: Москва и Анкара ведут консультации в сфере производства С-400

АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Москва и Анкара проводят консультации в сфере лицензионного производства элементов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
По его словам, "Ростех" ускорил поставки в Турцию С-400 по просьбе турецкой стороны.
"Подобная практика на мировом рынке военно-технического сотрудничества (ВТС) является редкостью. Но российская промышленность подтвердила свои возможности, и мы идем четко в графике работ. Первые поставки элементов системы были осуществлены в текущем месяце", - сказал Чемезов в интервью агентству Anadolu.
Он добавил, что ведутся переговоры о помощи России и в вопросе создания Турцией национальной системы ПВО и ПРО большой дальности.
Чемезов назвал Турцию одним из ключевых партнеров России.
"Уровень двусторонних отношений, в том числе в сфере промышленности, растет. Военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары демонстрирует положительную динамику", - сказал глава "Ростеха".
30 августа 2012, 10:00Зенитная ракетная система С-400: российский "Триумф"Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф" была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. Комплекс предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения и, по словам экспертов, не имеет аналогов в мире.