Действия Константинополя на Украине разделили Афон, заявили в РПЦ

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Антиканонические действия Константинопольского патриархата внесли разделение и на Святую гору Афон, которая фактически разделилась на сторонников "по послушанию" патриарха Варфоломея и на тех, кто отстаивает священные церковные каноны, заявил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Ранее делегация так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) посетила несколько монастырей Афона, проявивших лояльность по отношению к созданной при участии Константинополя и украинских властей структуре. При этом сообщалось, что ряд обителей отказался принять украинских раскольников. Также в апреле было опубликовано письмо 12 старцев Святой горы Афон высшему органу управления "монашеской республики" - Священному Киноту, его авторы обвинили Константинопольского патриарха Варфоломея в неуважении церковных канонов и грубом вмешательстве в дела Украинской православной церкви.
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"Мы видим, что антиканонические действия Константинопольского патриархата всюду вносят раскол и разделение. Вот и на Святой Горе тоже происходит фактическое разделение. Одни монастыри из послушания Константинопольскому патриарху, который является их каноническим главой, считают возможным принимать, сослужить с теми, с кем сослужил их собственный патриарх. Другие, несмотря на то, что их каноническим главой также является патриарх Варфоломей, тем не менее не признают его решений и не принимают приезжающих на Афон визитеров из "ПЦУ", - сказал протоиерей Николай Балашов.
"Конечно, печально, что в это святое место тишины и молитвы вносятся скандалы и разделения", - добавил замглавы ОВЦС.