Действия Константинополя на Украине разделили Афон, заявили в РПЦ

Ранее делегация так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) посетила несколько монастырей Афона, проявивших лояльность по отношению к созданной при участии Константинополя и украинских властей структуре. При этом сообщалось, что ряд обителей отказался принять украинских раскольников. Также в апреле было опубликовано письмо 12 старцев Святой горы Афон высшему органу управления "монашеской республики" - Священному Киноту, его авторы обвинили Константинопольского патриарха Варфоломея в неуважении церковных канонов и грубом вмешательстве в дела Украинской православной церкви.

"Мы видим, что антиканонические действия Константинопольского патриархата всюду вносят раскол и разделение. Вот и на Святой Горе тоже происходит фактическое разделение. Одни монастыри из послушания Константинопольскому патриарху, который является их каноническим главой, считают возможным принимать, сослужить с теми, с кем сослужил их собственный патриарх. Другие, несмотря на то, что их каноническим главой также является патриарх Варфоломей, тем не менее не признают его решений и не принимают приезжающих на Афон визитеров из "ПЦУ", - сказал протоиерей Николай Балашов.