В Кабардино-Балкарии нашли мертвыми сорвавшихся с горы альпинистов

НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Спасатели Кабардино-Балкарии в понедельник обнаружили тела двух альпинистов из Санкт-Петербурга, которые сорвались во время восхождения, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Трагедия произошла накануне в ущелье Укю на горе Урал (Черекский район): двое петербуржцев сорвались с уступа во время восхождения на высоте 4,3 тысячи метров. На место тут же выехали спасатели, но из-за непогоды они добрались только на следующий день.