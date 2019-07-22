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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии нашли мертвыми сорвавшихся с горы альпинистов

Вчера, 12:49
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НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Спасатели Кабардино-Балкарии в понедельник обнаружили тела двух альпинистов из Санкт-Петербурга, которые сорвались во время восхождения, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Трагедия произошла накануне в ущелье Укю на горе Урал (Черекский район): двое петербуржцев сорвались с уступа во время восхождения на высоте 4,3 тысячи метров. На место тут же выехали спасатели, но из-за непогоды они добрались только на следующий день.
"В понедельник спасатели обнаружили альпинистов на склоне горы Урал без признаков жизни. Тела погибших спустили на высоту 3,8 тысячи метров. Решается вопрос о применении частного вертолета", - говорится в релизе.
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