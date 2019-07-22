Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T12:46Z
https://ria.ru/20190722/1556760921.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Более 700 нелегальных мигрантов прибыли к берегам Испании за неделю

Вчера, 12:46
312
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 700 нелегальных мигрантов, включая детей, за прошедшую неделю прибыли на лодках к берегам испанской Андалусии, передает агентство Europa Press со ссылкой на местные власти и службу спасения на море.
По данным агентства, в общей сложности речь идет о 712 мигрантах, включая около 20 детей, прибывших к берегам Испании на 13 лодках. Также сообщается, что одна женщина погибла.
Мигранты из Гондураса, направляющиеся к границе США, на дороге в Южной Мексике
6 мая, 08:00
Эти запретные слова: да, миграцию можно и нужно контролировать
Самое большое число прибывших по морю мигрантов было зафиксировано в четверг. Тогда сотрудники службы спасения обнаружили четыре судна, в которых находились 234 мигранта, 112 из которых были доставлены в порт Малаги, остальных переправили в город Мотриль, провинция Гранада. Последняя партия из 58 мигрантов была обнаружена в воскресенье. Они были доставлены в порт Альмерии.
Как сообщает агентство, за первую неделю июля в море были спасены и доставлены в города на юге Испании порядка 405 мигрантов, тогда как за вторую неделю эта цифра уже составила 590. Таким образом, в общей сложности за июль к берегам Испании прибыли более 1,7 тысячи нелегальных мигрантов.
100119
Обсудить 0
МигрантыИспанияВ мире
Рекомендуем
Девочку из России, отравившуюся наркотиками на Ибице, выписали из больницы
РИА
Новости
На северо-востоке Москвы нашли тело женщины
Досрочные выборы в Верховную раду Украины
В Госдуме прокомментировали итоги выборов в Раду
Сторожевой катер ВМС Великобритании
Британский флот не способен защищать интересы страны, заявили в Лондоне
Лента
новостей
Подводная лодка Минерва
У берегов Франции нашли подлодку, затонувшую более полувека назад
В Сомали при взрыве погибли не менее десяти человек, сообщили СМИ
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В Турции назвали условие, при котором начнут операцию на северо-востоке САР
Вид на Телецкое озеро
На Телецком озере на Алтае катер врезался в баржу
Отключение электричества в Каракасе. Архивное фото
Венесуэльские власти назвали возможную причину отключения электроэнергии
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. Архивное фото
В ООН призвали не допускать возврата беженцев в Ливию
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
В Приамурье в ходе ливней подтопило более 400 придомовых территорий
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Чемезов: Москва и Анкара ведут консультации в сфере производства С-400
Здание Государственной думы в Москве
Бюджетный комитет Госдумы одобрил повышение НДС на пальмовое масло до 20%
Принц Венеции Эммануил-Филиберт Савойский и его супруга, французская актриса Клотильда Куро
В Париже ограбили венецианского принца
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
09:16В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию
09:14Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
09:11Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
Лента новостейМолния