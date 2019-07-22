Более 700 нелегальных мигрантов прибыли к берегам Испании за неделю

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 700 нелегальных мигрантов, включая детей, за прошедшую неделю прибыли на лодках к берегам испанской Андалусии, передает агентство Более 700 нелегальных мигрантов, включая детей, за прошедшую неделю прибыли на лодках к берегам испанской Андалусии, передает агентство Europa Press со ссылкой на местные власти и службу спасения на море.

По данным агентства, в общей сложности речь идет о 712 мигрантах, включая около 20 детей, прибывших к берегам Испании на 13 лодках. Также сообщается, что одна женщина погибла.

Самое большое число прибывших по морю мигрантов было зафиксировано в четверг. Тогда сотрудники службы спасения обнаружили четыре судна, в которых находились 234 мигранта, 112 из которых были доставлены в порт Малаги, остальных переправили в город Мотриль, провинция Гранада. Последняя партия из 58 мигрантов была обнаружена в воскресенье. Они были доставлены в порт Альмерии.