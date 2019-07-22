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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали итоги выборов в Раду

Вчера, 12:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДосрочные выборы в Верховную раду Украины
Досрочные выборы в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Досрочные выборы в Верховную раду Украины. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Выборы в Верховную раду Украины закончились тем, чего хотел президент страны Владимир Зеленский: он получил полную власть, однако сможет ли он в полной степени реализовать все свои возможности, в том числе и законодательные, остается вопросом, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск в Верховную раду Украины проходят пять партий - партия президента Зеленского "Слуга народа" набирает от 42,7% до 44,4%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5-12,9%, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко - 8,5-8,9%, партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" - 7,6-8,5%, "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 6-6,5%.
"Выборы закончились тем, чего хотел Зеленский - получить полную власть. Похоже, что он возьмет власть с учетом мажоритариев, даже не входя в блок с Вакарчуком. Будет ли он далее действовать решительно или с оглядкой на националистов и так называемых "националпатриотов" - большой вопрос. Мы увидим это по тому, как он будет реализовывать свои возможности, в том числе в вопросе лишения неприкосновенности депутатов, которые могут ему помешать в достижении каких-то целей", - отметил Калашников.
Также депутат подчеркнул, что многое покажет политика Зеленского и его партии по ряду ключевых вопросов для страны - это отношения с Россией, обмен пленными, вопрос ДНР и ЛНР, статус русского языка, "либо это все закончится разговорами, и очередная провокация похоронит "минский" процесс еще на долгое время".
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"Будет ли он реализовывать в полной мере возможности, данные ему, в том числе и законодательные, тоже будет многое значить. Я до последнего верил, что он, взяв власть, будет это делать, несмотря на то, что его "поклевывали" все, кому не лень. Оправдаются ли эти надежды – ближайшие месяцы покажут. Вообще-то говоря, он одержал победу, и в этом смысле это чего-то стоит", - добавил парламентарий.
Половина депутатского корпуса Рады (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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