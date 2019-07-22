Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T12:38Z
https://ria.ru/20190722/1556760510.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/143912/10/1439121048_0:0:960:540_1036x0_80_0_0_6a626f01739cd8011f8e1cafb40ce6d6.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Подписи за зарегистрированных кандидатов в МГД перепроверять не будут

Вчера, 12:38
754
© Фото : предоставлено Московской городской думойТабличка на здании Московской городской думы
Табличка на здании Московской городской думы
© Фото : предоставлено Московской городской думой
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Коммерсант FM", что подписи в поддержку тех, кто уже зарегистрирован как кандидат в депутаты Мосгордуму (МГД), перепроверять не будут.
"Законом это не предусмотрено. Если у кого-то из соперников есть для этого факты и основания, они могут подать друг на друга в суд. Эта неблаговидная практика имеет место в разных избирательных кампаниях, когда вместо конкуренции идей соревнуются — кто кого", — сказала она.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
20 июля, 20:23
Политолог рассказал, что требуется для победы на выборах в Мосгордуму
Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
19 июля, 13:03
В СПЧ не нашли нарушений при регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму
6000219
Обсудить 1
Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаЦИК РФМосковская городская думаМосква
Рекомендуем
Здание Мосгоризбиркома
В МГИК подали жалобы 12 незарегистрированных кандидатов в МГД
РИА
Новости
В Севастополе ушел в отставку чиновник, курирующий ФЦП развития региона
Деньги
Эксперт назвал сценарий МЭР с остановкой потребкредитования реальным
Российский болельщик
В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах
Лента
новостей
Денис Кмит
Умер актер из фильма "Спортлото-82" Денис Кмит
Саранча
Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи, пишут СМИ
Стоп-кадр видео драки в южно-сахалинском кафе Сохо
На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе
Последствия выпадения обильных осадков в Краснодаре
В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
Флаг США на Луне. Программа Аполлон 17
В США раскрыли подробности миссии на Луну
Московская городская избирательная комиссия
МГИК опроверг данные о массовой отбраковке подписей из-за номера паспорта
Военнослужащие вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств у БМП-2 во время активной фазы военных учений Репид Трайдент - 2018
Трое украинских военных утонули на глазах инструкторов НАТО, заявили в ДНР
В России ужесточат правила провоза багажа
Таможенный контроль в аэропорту
Россельхознадзор опроверг сообщения об ужесточении правил провоза багажа
Бенедикт Камбербэтч в фильме Доктор Стрэндж(2016)
Сиквел "Доктора Стрэнджа" станет первым ужастиком во вселенной Marvel
Дмитрий Медведев во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019
Медведев посетил комбикормовый завод и осмотрел элеватор в Курской области
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42В США тело давно пропавшего сотрудника магазина нашли на рабочем месте
10:40В Финляндии не менее десяти иностранцев пострадали в ДТП с микроавтобусом
10:38В новосибирском троллейбусном депо женщину убило бетонной плитой
10:34Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
10:29Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"
10:29"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
10:27Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы
10:27В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
Лента новостейМолния