В подмосковном заказнике "Журавлиная родина" обнаружили редкое растение

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Исследователи обнаружили на территории заказника "Журавлиная родина" в Московской области растение группы орхидных, которое встречалось в регионе лишь трижды, говорится в пресс-релизе министерства экологии Подмосковья.
"Редкость наблюдения надбородника безлистного объясняется тем, что до начала цветения (в июне-июле) эта орхидея ведет подземный образ жизни. Годами орхидея может не обнаруживать себя, но при стечении благоприятных обстоятельств оно выбирается из-под земли и красиво зацветает. Растение лишено хлорофилла, поэтому в его окраске нет зеленого цвета, а необходимые питательные вещества оно получает не с помощью фотосинтеза, а от грибов-симбионтов. Грибной мицелий прорастает в корневище цветка-паразита и питает его", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что растение трудно обнаружить из-за небольших размеров. Впервые надбородник нашли в регионе в конце XIX века, затем в середине 1960-х годов, а в последний раз – в начале 1990-х.