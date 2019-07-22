В подмосковном заказнике "Журавлиная родина" обнаружили редкое растение

"Редкость наблюдения надбородника безлистного объясняется тем, что до начала цветения (в июне-июле) эта орхидея ведет подземный образ жизни. Годами орхидея может не обнаруживать себя, но при стечении благоприятных обстоятельств оно выбирается из-под земли и красиво зацветает. Растение лишено хлорофилла, поэтому в его окраске нет зеленого цвета, а необходимые питательные вещества оно получает не с помощью фотосинтеза, а от грибов-симбионтов. Грибной мицелий прорастает в корневище цветка-паразита и питает его", - подчеркивается в сообщении.