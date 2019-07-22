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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном заказнике "Журавлиная родина" обнаружили редкое растение

Вчера, 12:34
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Исследователи обнаружили на территории заказника "Журавлиная родина" в Московской области растение группы орхидных, которое встречалось в регионе лишь трижды, говорится в пресс-релизе министерства экологии Подмосковья.
"Редкость наблюдения надбородника безлистного объясняется тем, что до начала цветения (в июне-июле) эта орхидея ведет подземный образ жизни. Годами орхидея может не обнаруживать себя, но при стечении благоприятных обстоятельств оно выбирается из-под земли и красиво зацветает. Растение лишено хлорофилла, поэтому в его окраске нет зеленого цвета, а необходимые питательные вещества оно получает не с помощью фотосинтеза, а от грибов-симбионтов. Грибной мицелий прорастает в корневище цветка-паразита и питает его", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что растение трудно обнаружить из-за небольших размеров. Впервые надбородник нашли в регионе в конце XIX века, затем в середине 1960-х годов, а в последний раз – в начале 1990-х.
17 июля, 15:43
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