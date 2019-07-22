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РИА Новости

В Ленинградской области ребенок получил травмы, прокатившись на гидроцикле

Вчера, 12:34
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку после того, как семилетний мальчик оказался в больнице с тяжелыми травмами головы, врезавшись в дерево на берегу озера в Ленинградской области при попытке самостоятельно покататься на гидроцикле, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
"По предварительным данным, вечером 20 июля… компания взрослых и детей находилась на озере Фигурное, расположенном в 2,6 километра от поселка Орехово Всеволожского района… По недосмотру взрослых 7-летний мальчик завел гидроцикл, оставленный у причала, на котором на высокой скорости выехал на противоположный берег и врезался в дерево", - говорится в сообщении.
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Как уточняет областное следственное управление, в результате падения ребенок получил тяжелую травму головы, и сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Осмотрев место происшествия, а также пообщавшись с родственниками мальчика и очевидцами случившегося, следователи установили, что ребенок вместе с матерью и младшей сестрой гостил у своего дедушки, находясь в компании его знакомых.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливают собственника гидроцикла, информирует СУСК по Ленобласти.
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Ленинградская областьРоссияПроисшествия
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