В московской больнице умерла девочка, на которую упали футбольные ворота

ВОРОНЕЖ, 22 июл – РИА Новости. Десятилетняя девочка, которая получился тяжелые травмы после падения футбольных ворот на спортивной площадке в Туле, скончалась в московской больнице, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тульской области Анна Киреечева.

Вечером 18 июля 2019 года на спортивной площадке у дома 34 в поселке Рассвет Ленинского района Тульской области на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота. СК возбудил по факту происшествия дело о халатности. По данным следствия, ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.