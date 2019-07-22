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РИА Новости

В московской больнице умерла девочка, на которую упали футбольные ворота

Вчера, 12:33
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ВОРОНЕЖ, 22 июл – РИА Новости. Десятилетняя девочка, которая получился тяжелые травмы после падения футбольных ворот на спортивной площадке в Туле, скончалась в московской больнице, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тульской области Анна Киреечева.
Вечером 18 июля 2019 года на спортивной площадке у дома 34 в поселке Рассвет Ленинского района Тульской области на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота. СК возбудил по факту происшествия дело о халатности. По данным следствия, ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.
"Сегодня утром девочка скончалась в Москве", - сказала собеседница агентства.
Как информировало издание "Тульские новости", врачи диагностировали у девочки черепно-мозговую травму, перелом челюсти, ключицы и ребер.
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