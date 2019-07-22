Юрист рассказал, как бороться с водителями, объезжающими пробки по обочинам

"Понятно, что машины ДПС на каждом шоссе не поставишь, но дело в том, что их не бывает практически никогда. Вот камеры сейчас в моде, давайте их поставим, пусть фотографируют движение по обочине и присылают штрафы. Камеры очень хорошо работают, снижают среднюю скорость движения... Камеры хорошим тем, что они обеспечивают неотвратимость наказания, чего у нас почти ни в каких сферах нет. Сейчас очень редко наказывают за движение по обочинам, хотя санкция, конечно, есть. Эти нарушения никак не фиксируются, кроме как случайными экипажами ДПС", - сказал Ермоленко.