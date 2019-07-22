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РИА Новости

Юрист рассказал, как бороться с водителями, объезжающими пробки по обочинам

Вчера, 12:31
2025
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Государство почти не борется с водителями, объезжающими пробки по обочинам, но ситуацию можно исправить с помощью камер, фиксирующих нарушения, потому что они обеспечивают неотвратимость наказания, рассказал РИА Новости партнер юридической фирмы "ФБК Право" кандидат юридических наук Александр Ермоленко.
Ранее сообщалось, что правоохранители на Урале проводят проверку после попытки водителя Infiniti при объезде пробки по обочине наехать на мужчину с ребенком на руках.
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"Понятно, что машины ДПС на каждом шоссе не поставишь, но дело в том, что их не бывает практически никогда. Вот камеры сейчас в моде, давайте их поставим, пусть фотографируют движение по обочине и присылают штрафы. Камеры очень хорошо работают, снижают среднюю скорость движения... Камеры хорошим тем, что они обеспечивают неотвратимость наказания, чего у нас почти ни в каких сферах нет. Сейчас очень редко наказывают за движение по обочинам, хотя санкция, конечно, есть. Эти нарушения никак не фиксируются, кроме как случайными экипажами ДПС", - сказал Ермоленко.
Он отметил, что в условиях, когда государство не борется с такими нарушениями, сознательным гражданам приходится бороться самим, например перекрывать обочины своими машинами.
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