У берегов Франции нашли подлодку, затонувшую более полувека назад

ПАРИЖ, 22 июл — РИА Новости. Подводную лодку "Минерва", затонувшую при таинственных обстоятельствах в Средиземном море более полувека назад, обнаружили в ходе поисковой операции, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

Операция по поиску субмарины началась в начале июля. Как сообщала Парли ранее, "несмотря на технический прогресс, исход этой комплексной операции неясен".

"Мы только что обнаружили "Минерву". Это успех, облегчение и технический триумф. Я думаю о семьях (моряков. — Прим. ред.), которые так долго ждали этого момента", — написала министр в своем аккаунте в Twitter в понедельник.

Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps. pic.twitter.com/pjDnj7lEyb — Florence Parly (@florence_parly) 22 июля 2019 г.

Двадцать седьмого января 1968 года в Средиземном море в районе Тулона всего за четыре минуты затонула дизельная субмарина. На ее борту находились 52 моряка.

В поисках судна принимал участие Жак-Ив Кусто, но следы подлодки так и не нашли. Предполагалось, что она находится на глубине около двух тысяч метров.