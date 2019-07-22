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РИА Новости

У берегов Франции нашли подлодку, затонувшую более полувека назад

Вчера, 12:30
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© AFP 2019 / STFПодводная лодка "Минерва"
Подводная лодка Минерва
© AFP 2019 / STF
Подводная лодка "Минерва" . Архивное фото
ПАРИЖ, 22 июл — РИА Новости. Подводную лодку "Минерва", затонувшую при таинственных обстоятельствах в Средиземном море более полувека назад, обнаружили в ходе поисковой операции, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Операция по поиску субмарины началась в начале июля. Как сообщала Парли ранее, "несмотря на технический прогресс, исход этой комплексной операции неясен".

"Мы только что обнаружили "Минерву". Это успех, облегчение и технический триумф. Я думаю о семьях (моряков. — Прим. ред.), которые так долго ждали этого момента", — написала министр в своем аккаунте в Twitter в понедельник.

Двадцать седьмого января 1968 года в Средиземном море в районе Тулона всего за четыре минуты затонула дизельная субмарина. На ее борту находились 52 моряка.
В поисках судна принимал участие Жак-Ив Кусто, но следы подлодки так и не нашли. Предполагалось, что она находится на глубине около двух тысяч метров.
Инцидент с "Минервой" произошел через два дня после исчезновения подлодки израильских ВМС Dakar, пропавшей в восточной части Средиземноморья. Кроме того, в 1968 году затонули еще две субмарины: советская К-129 и американская Scorpion.
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Флоранс ПарлиФранцияВ мире
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