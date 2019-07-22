Начальник райотдела полиции Чечни погиб в ДТП с КамАЗом на трассе "Дон"

РОСТОВ-НА-ДОНУ/ГРОЗНЫЙ, 22 июл – РИА Новости. Начальник отдела МВД России по Шалинскому району Чечни Тамерлан Мусаев погиб в аварии на трассе в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Чечне.
По информации главка МВД России по Ростовской области, авария произошла в 00.25 мск воскресенья на 893-м километре трассы М-4 "Дон". "Водитель 1982 года рождения за рулем Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с КамАЗом, движущимся в попутном направлении. Водитель Mercedes от полученных травм скончался на месте происшествия", - сказал РИА Новости собеседник. По факту ДТП организована проверка.
В ГУМВД России по Чечне агентству заявили, что в автоаварии погиб начальник райотдела полиции республики Мусаев. "Мы можем только подтвердить", - сказал собеседник, отвечая на вопрос о гибели Мусаева в ДТП в Ростовской области.