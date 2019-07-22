Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T12:28Z
https://ria.ru/20190722/1556759849.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Спасатели эвакуировали туриста, сорвавшегося с ледника на Кубани

Вчера, 12:28
189
СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Спасатели больше суток эвакуировали на вертолете сорвавшегося с Большого Фиштинского ледника туриста, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
По данным ведомства, в субботу днем с приюта "Фишт" оперативному дежурному дозвонились туристы, которые нашли травмированного туриста.
"В эти дни на Фиште очень много туристов, одна из групп обнаружила пострадавшего туриста, предварительно, он сорвался с Большого Фиштинского ледника, высота которого около 2,6 тысячи метров. При падении он получил черепно-мозговую травму и переломы нижних конечностей, ему необходима эвакуация", - сказал РИА Новости представитель ведомства, добавив, что пострадавший находился в сознании, но не мог внятно рассказать о происшествии.
Отмечается, что спасатели сочинского отряда вылетели на вертолете, но из-за тумана борт не смог подойти к пострадавшему, поэтому высадил группу ниже по склону, в зоне видимости рельефа. Вертолет сел на приюте. При этом из-за резкого ухудшения погоды спасателям пришлось на носилках нести пострадавшего к приюту "Фишт" и более 150 метров преодолевать по леднику. Спасателям активно помогали другие туристы. Ночью в воскресенье к ним присоединились спасатели из Адыгеи.
"В 7.00 (понедельника) борт по погоде вылетел на приют "Фишт" и забрал пострадавшего и спасателей. На Яворовой поляне турист был передан врачам скорой помощи. Пострадавший 1972 года рождения отправился на восхождение один и не был зарегистрирован в МЧС", - говорится в сообщении.
Зубы и кости этих людей, погибших от чумы, помогли ученым собрать геном их “киллера”
9 июля, 12:55
Ученые нашли следы "черной смерти" в ледниках Гренландии и России
000011
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмМЧСКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
В Кабардино-Балкарии нашли мертвыми сорвавшихся с горы альпинистов
РИА
Новости
Начальник райотдела полиции Чечни погиб в ДТП с КамАЗом на трассе "Дон"
В Петрозаводске дайверу предъявили обвинение после исчезновения ныряльщиков
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
Лента
новостей
Девушка ест яблоко
Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
В Ленинградской области ребенок получил травмы, прокатившись на гидроцикле
Кенгуру
В Ханты-Мансийске вернули в цирк сбежавшего кенгуру
Набережная курорта Сочи
В России в 2019 году собрали 250 миллионов рублей курортного сбора
Последствия ДТП на 829-м километре автодороги Р-254 Иртыш. 22 июля 2019
В Омской области два человека погибли, 11 пострадали в ДТП с внедорожником
В Канаде полицейский "превратилась" в кошку во время доклада об убийстве
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В Турции назвали условие, при котором начнут операцию на северо-востоке САР
В Орле оштрафуют мужчину, приседавшего в трусах и наручниках в магазине
В московской больнице умерла девочка, на которую упали футбольные ворота
Так художник представил себе графен в виде водного металла
Российские физики открыли новое необычное свойство графена
Полицейские обнаружили нарколабораторию в Самаре. Оперативная съемка
В Самаре ликвидировали нарколабораторию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42В США тело давно пропавшего сотрудника магазина нашли на рабочем месте
10:40В Финляндии не менее десяти иностранцев пострадали в ДТП с микроавтобусом
10:38В новосибирском троллейбусном депо женщину убило бетонной плитой
10:34Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
10:29Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"
10:29"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
10:27Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы
10:27В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
Лента новостейМолния