Спасатели эвакуировали туриста, сорвавшегося с ледника на Кубани

СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Спасатели больше суток эвакуировали на вертолете сорвавшегося с Большого Фиштинского ледника туриста, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

По данным ведомства, в субботу днем с приюта "Фишт" оперативному дежурному дозвонились туристы, которые нашли травмированного туриста.

"В эти дни на Фиште очень много туристов, одна из групп обнаружила пострадавшего туриста, предварительно, он сорвался с Большого Фиштинского ледника, высота которого около 2,6 тысячи метров. При падении он получил черепно-мозговую травму и переломы нижних конечностей, ему необходима эвакуация", - сказал РИА Новости представитель ведомства, добавив, что пострадавший находился в сознании, но не мог внятно рассказать о происшествии.

Отмечается, что спасатели сочинского отряда вылетели на вертолете, но из-за тумана борт не смог подойти к пострадавшему, поэтому высадил группу ниже по склону, в зоне видимости рельефа. Вертолет сел на приюте. При этом из-за резкого ухудшения погоды спасателям пришлось на носилках нести пострадавшего к приюту "Фишт" и более 150 метров преодолевать по леднику. Спасателям активно помогали другие туристы. Ночью в воскресенье к ним присоединились спасатели из Адыгеи.