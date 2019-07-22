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РИА Новости

В Ханты-Мансийске вернули в цирк сбежавшего кенгуру

Вчера, 12:23
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© Фото : RileypieКенгуру
Кенгуру
© Фото : Rileypie
Кенгуру. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июл - РИА Новости. Кенгуру сбежал из шапито в Ханты-Мансийске, животное нашли на улице и вернули в цирк, сообщила РИА Новости администратор цирка Алена Евдокимова.
Объявление о пропавшем из цирка кенгуру появилось в минувшие выходные в одном из крупных интернет-сообществ, посвященных Ханты-Мансийску. Авторы публикации обратились к местным жителям с просьбой посодействовать в поисках животного.
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"Кенгуру поймали вчера вечером, нашли его, вернули в цирк. Все хорошо. Животное сидит дома, кушает фрукты, отдыхает. Нагулялся, пришел обратно. С ним все хорошо", - сказала собеседница агентства.
Местные СМИ предположили, что кенгуру могли выпустить из вольера неизвестные.
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