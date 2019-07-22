В Ханты-Мансийске вернули в цирк сбежавшего кенгуру

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июл - РИА Новости. Кенгуру сбежал из шапито в Ханты-Мансийске, животное нашли на улице и вернули в цирк, сообщила РИА Новости администратор цирка Алена Евдокимова.

Объявление о пропавшем из цирка кенгуру появилось в минувшие выходные в одном из крупных интернет-сообществ, посвященных Ханты-Мансийску. Авторы публикации обратились к местным жителям с просьбой посодействовать в поисках животного.

"Кенгуру поймали вчера вечером, нашли его, вернули в цирк. Все хорошо. Животное сидит дома, кушает фрукты, отдыхает. Нагулялся, пришел обратно. С ним все хорошо", - сказала собеседница агентства.