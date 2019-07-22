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РИА Новости

В Орле оштрафуют мужчину, приседавшего в трусах и наручниках в магазине

Вчера, 12:22
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БРЯНСК, 22 июл – РИА Новости. Молодой человек, попавший на камеру в раздетом до трусов виде в магазине "Пятерочка" в Орле, будет оштрафован за мелкое хулиганство, сообщила РИА Новости представитель УМВД по области.
Видео, в котором молодой человек в трусах и наручниках приседает у поста охраны в магазине, появилось накануне в сети. Пользователи предположили, что мужчина вынужден был раздеться по требованию заподозрившей его в чем-то охраны. Однако в полиции по-другому объяснили инцидент, произошедший в выходные дни.
"Гражданин, попавший на видео, нарушал общественный порядок на улице: нецензурно выражался, снял одежду. Очевидец сообщил об этом в полицию. В это время молодой человек забежал в близлежащий магазин. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пресекли правонарушение. На гражданина был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", который направлен в суд", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, никаких досмотров с раздеванием в магазине не было и не могло быть, для проведения этой процедуры гражданина обязаны сопроводить в отделение полиции.
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
12 июля, 21:31
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
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ОрелПроисшествия
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