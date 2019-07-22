В Орле оштрафуют мужчину, приседавшего в трусах и наручниках в магазине

"Гражданин, попавший на видео, нарушал общественный порядок на улице: нецензурно выражался, снял одежду. Очевидец сообщил об этом в полицию. В это время молодой человек забежал в близлежащий магазин. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пресекли правонарушение. На гражданина был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", который направлен в суд", - сказала собеседница агентства.