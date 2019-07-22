Вышел трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. На официальном канале HBO опубликован трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен в главной роли.
В историческом мини-сериале отражено "бурное правление Екатерины Великой — монарха и политика, изменившего место Российской империи в мире в XVIII веке", - говорится в сообщении телеканала.
Помимо Хелен Миррен в ленте снимались Джейсон Кларк ("Планета обезьян: Революция", "Терминатор: Генезис"), Джо Куинн, Томас Доэрти, Антония Кларк. Режиссером стал Филип Мартин, известный по сериалу "Корона".
Хелен Миррен – актриса с русскими корнями, не раз игравшая царственных особ в кино. За роль Елизаветы II в фильме "Королева" она была удостоена премии "Оскар" за лучшую женскую роль и приза Венецианского кинофестиваля.
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