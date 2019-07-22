Вышел трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен

Английская актриса Хелен Миррен перед началом торжественного ужина, посвященного премии "BraVo" в отеле The Ritz Carlton Moscow в Москве

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. На официальном канале HBO опубликован трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен в главной роли.

В историческом мини-сериале отражено "бурное правление Екатерины Великой — монарха и политика, изменившего место Российской империи в мире в XVIII веке", - говорится в сообщении телеканала.

Помимо Хелен Миррен в ленте снимались Джейсон Кларк ("Планета обезьян: Революция", "Терминатор: Генезис"), Джо Куинн, Томас Доэрти, Антония Кларк. Режиссером стал Филип Мартин, известный по сериалу "Корона".