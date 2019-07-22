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РИА Новости
Война в Сирии

В Турции назвали условие, при котором начнут операцию на северо-востоке САР

Вчера, 12:21
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Турция может начать операцию против курдских сил на северо-востоке Сирии, если там не будет создана зона безопасности, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Создание зоны безопасности (в приграничных с Турцией регионах) в Сирии - жизненная необходимость, мы ее не оставим. Если она не будет создана, как запланировано, если возникнет угроза нашей национальной безопасности, мы начнем операцию на востоке от Евфрата. Мы продолжаем говорить с американскими партнерами, на этой неделе мы снова будем об этом говорить", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TGRT.
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуТурцияСирияВ мире
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