На Урале проверят качество оказанной помощи умершему от укуса змеи мужчине

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура проверит качество оказанной медицинской помощи жителю Сосновского района Челябинской области, которого укусила гадюка и который в тот же день скончался в больнице, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре прокуратуры региона.

По данным пресс-службы минздрава региона, 17 июля в 12.10 (10.10 мск) бригадой скорой медпомощи был доставлен в реанимационное отделение районной больницы села Долгодеревенское мужчина, которого в этот день в огороде укусила змея. Уточняется, что в стационар пациент был доставлен через три часа после укуса. Медучреждением было заказано пять ампул сыворотки против яда гадюки, которая была поставлена в районную больницу 18 июля. Минздрав добавляет, что пациент скончался в 22.30 (20.30 мск) 17 июля.