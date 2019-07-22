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РИА Новости

На Урале проверят качество оказанной помощи умершему от укуса змеи мужчине

Вчера, 12:18
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура проверит качество оказанной медицинской помощи жителю Сосновского района Челябинской области, которого укусила гадюка и который в тот же день скончался в больнице, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре прокуратуры региона.
По данным пресс-службы минздрава региона, 17 июля в 12.10 (10.10 мск) бригадой скорой медпомощи был доставлен в реанимационное отделение районной больницы села Долгодеревенское мужчина, которого в этот день в огороде укусила змея. Уточняется, что в стационар пациент был доставлен через три часа после укуса. Медучреждением было заказано пять ампул сыворотки против яда гадюки, которая была поставлена в районную больницу 18 июля. Минздрав добавляет, что пациент скончался в 22.30 (20.30 мск) 17 июля.
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"Прокуратурой Сосновского района организована проверка качества оказания пациенту медицинской помощи. По итогам проверки в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.
Ранее пресс-служба минздрава региона поясняла, что при поступлении в больницу состояние больного оценивалось как тяжелое на фоне хронической патологии.
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