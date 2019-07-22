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РИА Новости
Война в Сирии

Папа Франциск в письме Асаду выразил озабоченность ситуацией в Сирии

Вчера, 12:16
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018
Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАТИКАН, 22 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск направил специальное письмо президенту Сирии Башару Асаду, в котором выразил глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в стране, прежде всего, в Идлибе, сообщил в понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
По словам официального представителя Ватикана, папское послание в понедельник утром передал в Дамаске Асаду префект ватиканской Дикастерии по службе цельного человеческого развития кардинал Питер Тарксон, которого сопровождал апостольский нунций (посол) в Сирии кардинал Марио Дзенари.
"В направленном ему (Асаду) письме выражается глубокая озабоченность Его Святейшества папы Франциска гуманитарной ситуацией в Сирии с особым указанием на драматические условия гражданского населения в Идлибе", - заявил Бруни.
Говоря о послании папы Франциска Асаду, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что понтифик с тревогой и болью следит за продолжающимися боевыми действиями в Сирии, которые ведут к трагическим последствиям для всего гражданского населения и особенно для детей.
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"Папа Франциск вновь обращается с призывом защитить жизнь гражданских лиц и сохранить такие основные объекты инфраструктуры, как школы, больницы и медицинские учреждения. То, что происходит, действительно бесчеловечно, и с этим нельзя согласиться. Святой отец просит президента сделать все возможное, чтобы остановить эту гуманитарную катастрофу, чтобы защитить безоружное население, прежде всего, самых слабых, в уважении к международному гуманитарному праву", - заявил в понедельник Паролин в интервью информационному порталу Vatican News.
Госсекретарь Ватикана также подчеркнул, что инициатива папы Римского носит не политический, а гуманитарный характер. "Папа продолжает просить, чтобы Сирия смогла вновь обрести атмосферу братства после этих долгих лет войны, и чтобы примирение взяло верх над разделением и ненавистью", - указал он.
По словам Паролина, в своем письме папа Римский просит президента Асада предпринять конкретные шаги, направленные на примирение. Так, он, предлагает озаботиться условиями возвращения на родину беженцев, которые ранее были вынуждены покинуть страну. Кроме того, папа Франциск затрагивает тему освобождения заключенных и допуска их родственников к информации о своих близких.
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Война в СирииПапа РимскийБашар АсадСирияВатиканВ мире
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