Папа Франциск в письме Асаду выразил озабоченность ситуацией в Сирии

Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018

ВАТИКАН, 22 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск направил специальное письмо президенту Сирии Башару Асаду, в котором выразил глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в стране, прежде всего, в Идлибе, сообщил в понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По словам официального представителя Ватикана, папское послание в понедельник утром передал в Дамаске Асаду префект ватиканской Дикастерии по службе цельного человеческого развития кардинал Питер Тарксон, которого сопровождал апостольский нунций (посол) в Сирии кардинал Марио Дзенари.

"В направленном ему (Асаду) письме выражается глубокая озабоченность Его Святейшества папы Франциска гуманитарной ситуацией в Сирии с особым указанием на драматические условия гражданского населения в Идлибе", - заявил Бруни.

Говоря о послании папы Франциска Асаду, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что понтифик с тревогой и болью следит за продолжающимися боевыми действиями в Сирии, которые ведут к трагическим последствиям для всего гражданского населения и особенно для детей.

"Папа Франциск вновь обращается с призывом защитить жизнь гражданских лиц и сохранить такие основные объекты инфраструктуры, как школы, больницы и медицинские учреждения. То, что происходит, действительно бесчеловечно, и с этим нельзя согласиться. Святой отец просит президента сделать все возможное, чтобы остановить эту гуманитарную катастрофу, чтобы защитить безоружное население, прежде всего, самых слабых, в уважении к международному гуманитарному праву", - заявил в понедельник Паролин в интервью информационному порталу Vatican News.

Госсекретарь Ватикана также подчеркнул, что инициатива папы Римского носит не политический, а гуманитарный характер. "Папа продолжает просить, чтобы Сирия смогла вновь обрести атмосферу братства после этих долгих лет войны, и чтобы примирение взяло верх над разделением и ненавистью", - указал он.