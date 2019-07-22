В Петрозаводске дайверу предъявили обвинение после исчезновения ныряльщиков

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июл – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение инструктору из Петрозаводска Дмитрию Беленихину после исчезновения двух дайверов в Баренцевом море, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Мария Добрынина.
"Инструктору предъявили обвинение по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, но суд оставил инструктора под подпиской о невыезде", - сказала Добрынина.
10 марта, 10:15Попытка кита проглотить дайвера попала на видео
Северо-Западное следственное управление СК РФ на транспорте 17 июля сообщило о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения 16 числа двух дайверов, которые погружались в воды Печенгского залива Баренцева моря в районе полуострова Немецкий Печенгского района Мурманской области. По версии следствия, дайверы превысили время безопасного нахождения под водой, оказавшись "в условиях, несовместимых с жизнью".
Как рассказал позднее Беленихин, который также в тот день погружался в воды залива, оба дайвера владели техникой погружения и навыками спасения. Он предположил, что или виновато напавшее на них крупное морское животное, или произошло грубое нарушение плана и правил погружений. Дайвер добавил, что члены экипажа наблюдали стаю животных, похожих на косаток, а также дельфинов, которые активно себя вели в месте погружения.
Поиски ныряльщиков в Баренцевом море продолжаются.
16 июня, 14:00Безумная отвага: что делать при нападении хищников в лесу и на мореОтбиться от медведя, откусив ему кусок языка? Отобрать добычу у акулы? Побывать в желудке у кита? Это не сказки, это реальные истории людей, побывавших в экстремальных ситуациях. Радио Sputnik знает, что делать, если грозит опасность в лесу и на море.