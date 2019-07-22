В Петрозаводске дайверу предъявили обвинение после исчезновения ныряльщиков

Безумная отвага: что делать при нападении хищников в лесу и на море Отбиться от медведя, откусив ему кусок языка? Отобрать добычу у акулы? Побывать в желудке у кита? Это не сказки, это реальные истории людей, побывавших в экстремальных ситуациях. Радио Sputnik знает, что делать, если грозит опасность в лесу и на море.