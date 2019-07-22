Слуцкий оценил итоги выборов в Раду

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Внеочередные выборы в Раду подтвердили мандат доверия народа Украины президенту страны Владимиру Зеленскому и полнейший крах политики его предшественника Петра Порошенко, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Внеочередные выборы в парламент прошли на Украине в воскресенье. После обработки 55% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" (42,48%) сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,91%). Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"(8,60%), далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,02%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,37%.

"Внеочередные выборы в Раду подтвердили мандат доверия народа президенту Зеленскому и одновременно - полнейший крах политики его предшественника Порошенко. Столь низкий результат партии "Европейская солидарность" говорит о том, что простые украинцы устали от курса на войну, устали от нищеты и коррупции. Но сможет ли изменить ситуацию новый глава государства и депутаты от "Слуги народа", все еще остается вопросом", - сказал Слуцкий журналистам.

Он отметил, что, по предварительным данным, президентская партия "Слуга народа" в новой Раде может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство, и теперь вся ответственность за судьбу Минских соглашений, прежде всего их политическую часть, ложится на новую власть.