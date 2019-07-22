Слуцкий оценил итоги выборов в Раду

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Внеочередные выборы в Раду подтвердили мандат доверия народа Украины президенту страны Владимиру Зеленскому и полнейший крах политики его предшественника Петра Порошенко, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Внеочередные выборы в парламент прошли на Украине в воскресенье. После обработки 55% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" (42,48%) сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,91%). Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"(8,60%), далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,02%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,37%.
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"Внеочередные выборы в Раду подтвердили мандат доверия народа президенту Зеленскому и одновременно - полнейший крах политики его предшественника Порошенко. Столь низкий результат партии "Европейская солидарность" говорит о том, что простые украинцы устали от курса на войну, устали от нищеты и коррупции. Но сможет ли изменить ситуацию новый глава государства и депутаты от "Слуги народа", все еще остается вопросом", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что, по предварительным данным, президентская партия "Слуга народа" в новой Раде может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство, и теперь вся ответственность за судьбу Минских соглашений, прежде всего их политическую часть, ложится на новую власть.
Вчера, 07:58"Люди придут, чтобы их отоварили". Украинский политик о жизни после выборовНа Украине прошли парламентские выборы, лидирует президентская партия "Слуга народа". Процент голосов, поданных за партию Владимира Зеленского, не так высок, как можно было ожидать, отметил в эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник.
"Внимательно следим за подведением итогов и результатами "Оппозиционной платформы - За жизнь ". Если подтвердятся данные exit poll и она станет второй политической силой в украинском парламенте, это уже будет серьезным успехом. Что касается отношений с Россией - здесь пока не жду особых перемен. Однако, мы надеемся, что рано или поздно здравый смысл восторжествует. По крайней мере, в украинской Верховной Раде появляются политики, с которыми мы сможем разговаривать и вести конструктивный диалог", - добавил парламентарий.