Эксперт рассказал, как снизить затраты на выдачу паспортов жителям Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Внесение поправок, позволяющих жителям Донбасса напрямую обращаться за российскими паспортами в пункты их выдачи на территории РФ, могло бы значительно сократить финансовые и временные затраты на эту процедуру, считает директор центра информационного и общественного сотрудничества "Европа", эксперт-украинист Эдуард Попов.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. На прошлой неделе действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк назвал это нарушением минских соглашений и заявил, что "должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился".

По словам Попова, со стороны Украины можно ждать ужесточения и без того жестких мер в отношении жителей Донбасса, а также затруднения поездок своим гражданам на территории ЛНР и ДНР для подачи документов на получение российского гражданства. "Со стороны России возможно внесение поправки, позволяющей жителям Донбасса напрямую обращаться в пункты выдачи паспортов на территории РФ. Этот шаг сократил бы издержки временные и финансовые на получение гражданства", - сказал Попов.