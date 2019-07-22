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РИА Новости

Эксперт рассказал, как снизить затраты на выдачу паспортов жителям Донбасса

Вчера, 12:14
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаспорта РФ
Паспорта РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Паспорта РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Внесение поправок, позволяющих жителям Донбасса напрямую обращаться за российскими паспортами в пункты их выдачи на территории РФ, могло бы значительно сократить финансовые и временные затраты на эту процедуру, считает директор центра информационного и общественного сотрудничества "Европа", эксперт-украинист Эдуард Попов.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. На прошлой неделе действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
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Большое преступление России
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк назвал это нарушением минских соглашений и заявил, что "должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился".
По словам Попова, со стороны Украины можно ждать ужесточения и без того жестких мер в отношении жителей Донбасса, а также затруднения поездок своим гражданам на территории ЛНР и ДНР для подачи документов на получение российского гражданства. "Со стороны России возможно внесение поправки, позволяющей жителям Донбасса напрямую обращаться в пункты выдачи паспортов на территории РФ. Этот шаг сократил бы издержки временные и финансовые на получение гражданства", - сказал Попов.
Он отметил, что открытие новых пунктов приема документов и ускорение самой процедуры выдачи паспортов в России также может в скором времени стать сюрпризом для Украины.
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины. Архивное фото
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