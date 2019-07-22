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РИА Новости
Культура

Критик оценил исполнение песни Цоя группой Metallica на концерте в Москве

Вчера, 12:13
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДжеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica. 21 июля 2019
Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica. 21 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica. 21 июля 2019
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американская метал-группа Metallica пошла правильным путем, решив порадовать своих российских поклонников исполнением песни Виктора Цоя "Группа крови", в этом нет ничего удивительного, считает российский музыкальный критик и продюсер Андрей Бурлака.
Metallica в воскресенье выступила в Москве на стадионе "Лужники" в рамках WorldWired Tour в поддержку альбома "Hardwired… To Self-Destruct". Во время шоу участники коллектива исполнили легендарную композицию Виктора Цоя "Группа крови", чем вызвали громкие овации многотысячной толпы поклонников.
"Ничего удивительного в этом нет. Музыканты – люди любопытные и находят то, что действительно того стоит. Группа Metallica, видимо, поинтересовались, что в России является народной музыкой, то есть то, что поют на улице. Я человек, который пользуется общественным транспортом, я вижу, что на улице поют Виктора Цоя, Сашу Васильева, Юрия Шевчука, Андрея Макаревича и других. Этим все объясняется. Музыканты Metallicа пошли правильным путем, порадовав своих российских поклонников их любимой музыкой", - рассказал собеседник агентства.
Metallica существует с 1981 года, ее основали – вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, который придумал название для коллектива. Их музыка считается классикой трэш-метала, оказавшей значительное влияние на развитие этого жанра. За годы деятельности Metallica выпустила десять студийных альбомов, не раз получавших статус платиновых, и неоднократно становилась лауреатом престижных премий, в том числе Grammy.
Джеймс Хетфилд во время выступления на концерте рок-группы Metallica на Большой спортивной арене Лужники. 21 июля 2019
Вчера, 11:51
Опубликована шпаргалка музыкантов Metallica с текстом "Группы крови"
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Джеймс Хетфилд во время выступления на концерте рок-группы Metallica на Большой спортивной арене Лужники. 21 июля 2019
Опубликована шпаргалка музыкантов Metallica с текстом "Группы крови"
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