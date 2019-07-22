Критик оценил исполнение песни Цоя группой Metallica на концерте в Москве

"Ничего удивительного в этом нет. Музыканты – люди любопытные и находят то, что действительно того стоит. Группа Metallica, видимо, поинтересовались, что в России является народной музыкой, то есть то, что поют на улице. Я человек, который пользуется общественным транспортом, я вижу, что на улице поют Виктора Цоя, Сашу Васильева, Юрия Шевчука, Андрея Макаревича и других. Этим все объясняется. Музыканты Metallicа пошли правильным путем, порадовав своих российских поклонников их любимой музыкой", - рассказал собеседник агентства.