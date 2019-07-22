Турция заинтересована в покупке российских систем ПВО, заявили в "Ростехе"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Турция заинтересована в приобретении российских систем ПВО разной дальности и противотанковых комплексов, заявил в понедельник глава "Ростеха" Сергей Чемезов вскоре после начала поставок в Турцию комплексов С-400.

"Турция проявляет интерес к российским системам ПВО различной дальности и противотанковым системам", - сказал он в интервью местному информагентству Anadolu

Кроме того, по его словам, Москва и Анкара продолжают переговоры о "возможности производства некоторых комплектующих С-400 в Турции".

Глава "Ростеха" напомнил, что Россия и Турция уже ведут ряд проектов в сфере оборонной промышленности, среди них производство систем для современных самолетов и вертолетов, комплектующих для бронемашин, а также послепродажное обслуживание некоторых видов вооружений.

"Мы готовы к различным форматам технологического сотрудничества, в том числе в таких наукоемких сферах, как авиакосмическая отрасль, вертолетостроение, энергетика", - добавил Чемезов.

Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.