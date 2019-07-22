В ОП назвали продление ареста Вышинскому провокацией перед выборами в Раду

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перед парламентскими выборами - провокация, направленная на поддержание антироссийских настроений, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство.

Продление ареста Вышинского "являлось предвыборной провокацией, направленной на поддержание антироссийских направлений в электорате", заявила Сутормина во время мероприятия в МИА "Россия сегодня", посвященного парламентским выборам на Украине.

Она напомнила, что Украина продолжает игнорировать публичные высказывания международных институтов с требованием освободить Вышинского.

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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.