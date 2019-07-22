В ОП назвали продление ареста Вышинскому провокацией перед выборами в Раду

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перед парламентскими выборами - провокация, направленная на поддержание антироссийских настроений, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство.
Продление ареста Вышинского "являлось предвыборной провокацией, направленной на поддержание антироссийских направлений в электорате", заявила Сутормина во время мероприятия в МИА "Россия сегодня", посвященного парламентским выборам на Украине.
Она напомнила, что Украина продолжает игнорировать публичные высказывания международных институтов с требованием освободить Вышинского.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
19 июля, 18:05Захарова: продление ареста Вышинскому ставит крест на заверениях Киева Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио прокомментировала вердикт киевского суда, в очередной раз продлившего срок содержания под стражей руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.