Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T12:04Z
https://ria.ru/20190722/1556758586.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155670/86/1556708654_0:250:3196:2048_1036x0_80_0_0_776187288dc5cb5d6a97339f098dac41.jpg
РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В ОП назвали продление ареста Вышинскому провокацией перед выборами в Раду

Вчера, 12:04
232
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перед парламентскими выборами - провокация, направленная на поддержание антироссийских настроений, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
19 июля, 19:21
Как отреагировали на продление ареста Вышинскому в России и мире
Продление ареста Вышинского "являлось предвыборной провокацией, направленной на поддержание антироссийских направлений в электорате", заявила Сутормина во время мероприятия в МИА "Россия сегодня", посвященного парламентским выборам на Украине.
Она напомнила, что Украина продолжает игнорировать публичные высказывания международных институтов с требованием освободить Вышинского.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
19 июля, 18:05
Захарова: продление ареста Вышинскому ставит крест на заверениях Киева Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио прокомментировала вердикт киевского суда, в очередной раз продлившего срок содержания под стражей руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
201200
Обсудить 0
Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийЕлена СуторминаОбщественная палата РФУкраинаВ мире
Рекомендуем
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков прокомментировал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду
РИА
Новости
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
Эксперт объяснил низкую явку на выборах в Раду
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии, которая проходит в Астане. 16 марта 2018
Исключить Турцию из НАТО невозможно, заявил Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В МИД Турции предупредили об ответе на санкции США против базы "Инджирлик"
Лента
новостей
Сторожевой катер ВМС Великобритании
Британский флот не способен защищать интересы страны, заявили в Лондоне
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Слуцкий оценил итоги выборов в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии Слуга Народа после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Партия Зеленского может получить большинство в Раде
Турция заинтересована в покупке российских систем ПВО, заявили в "Ростехе"
Сопредседатель "Оппозиционного блока" признал поражение на выборах в Раду
В Сомали при взрыве погибли не менее десяти человек, сообщили СМИ
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
В Госдуме ответили на заявление Киева о паспортах для жителей Донбасса
Паспорта РФ
Эксперт рассказал, как снизить затраты на выдачу паспортов жителям Донбасса
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
"Слуга народа" сохраняет лидерство после обработки 50,01% протоколов
Надежда Савченко
Савченко на выборах получила три голоса после подсчета 50% протоколов
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019
Эксперт рассказал об опасениях Джонсона в случае внеочередных выборов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
09:16В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию
09:14Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
09:11Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
09:10В Иркутской области семь домов остаются подтопленными
09:09Обогреватель мог стать причиной пожара в хабаровском детском лагере
09:08В Иркутской области двое мужчин прятали украденные 200 кг нефрита в колодце
Лента новостейМолния