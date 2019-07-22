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РИА Новости

Самый мощный российский спутник связи ввели в эксплуатацию

Вчера, 12:03
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© Фото : Газпром космические системыЗапуск спутник связи "Ямал-601" в космодрома Байконур
Запуск спутник связи Ямал-601 в космодрома Байконур
© Фото : Газпром космические системы
Запуск спутник связи "Ямал-601" в космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Специалисты ввели в эксплуатацию самый мощный в российской орбитальной группировке телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601". Об этом сообщил оператор спутника "Газпром космические системы".
"Несколько дней назад все сети, работавшие на спутнике "Ямал-202", были успешно переведены на новый спутник", — говорится в релизе на сайте компании.
Аппарат запустили 30 мая с Байконура с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".
Однако 1 июня "Газпром космические системы" сообщили, что при выведении на геостационарную орбиту у "Ямала-601" нарушилась ориентация из-за отклонения вектора тяги апогейного двигателя.
В результате специалисты французского подразделения разработчика спутника Thales Alenia Space решили "довыводить" его по резервной схеме с использованием двигателей малой тяги.
Девятнадцатого июля Thales Alenia Space полностью передала управление аппаратом компании "Газпром космические системы".
"Ямал-601" заменил на орбите спутник "Ямал-202" для оказания услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России и на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Кроме того, аппарат предоставляет пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в интернет в Ka-диапазоне.
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РИА Наука
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Отлично! Молодцы!!!
22 июля, 12:53
Арсений Понфиленко
2920000
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