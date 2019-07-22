Самый мощный российский спутник связи ввели в эксплуатацию

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Специалисты ввели в эксплуатацию самый мощный в российской орбитальной группировке телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601". Об этом сообщил оператор спутника "Газпром космические системы".

"Несколько дней назад все сети, работавшие на спутнике "Ямал-202", были успешно переведены на новый спутник", — говорится в релизе на сайте компании.

Аппарат запустили 30 мая с Байконура с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".

Однако 1 июня "Газпром космические системы" сообщили, что при выведении на геостационарную орбиту у "Ямала-601" нарушилась ориентация из-за отклонения вектора тяги апогейного двигателя.

В результате специалисты французского подразделения разработчика спутника Thales Alenia Space решили "довыводить" его по резервной схеме с использованием двигателей малой тяги.

Девятнадцатого июля Thales Alenia Space полностью передала управление аппаратом компании "Газпром космические системы".

"Ямал-601" заменил на орбите спутник "Ямал-202" для оказания услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России и на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.