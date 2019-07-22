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РИА Новости

Исключить Турцию из НАТО невозможно, заявил Чавушоглу

Вчера, 12:03
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии, которая проходит в Астане. 16 марта 2018
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии, которая проходит в Астане. 16 марта 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Турция остается членом НАТО, но при этом вправе сотрудничать с другими странами, если это ей выгодно, и никто этому не может помешать, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы производства новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
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"Исключить Турцию из НАТО невозможно, решения в альянсе принимаются консенсусом, и если даже одна страна выступит против, решение не примется. Поэтому разговоры о "смещении акцента" - это политическая манипуляция. Мы более 50 лет были членом НАТО, и продолжаем им оставаться. Но при этом мы никому не принадлежим. Турция открыта всему миру. Где ее интересы – туда и пойдем, и никто не может этому помешать", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TGRT.
Хотя Турция хочет вступить в ЕС, она не будет бесконечно ждать у его дверей, добавил турецкий министр.
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Мевлют ЧавушоглуНАТОМИД ТурцииТурцияСШАВ мире
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