Исключить Турцию из НАТО невозможно, заявил Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии, которая проходит в Астане. 16 марта 2018

АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Турция остается членом НАТО, но при этом вправе сотрудничать с другими странами, если это ей выгодно, и никто этому не может помешать, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы производства новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

"Исключить Турцию из НАТО невозможно, решения в альянсе принимаются консенсусом, и если даже одна страна выступит против, решение не примется. Поэтому разговоры о "смещении акцента" - это политическая манипуляция. Мы более 50 лет были членом НАТО, и продолжаем им оставаться. Но при этом мы никому не принадлежим. Турция открыта всему миру. Где ее интересы – туда и пойдем, и никто не может этому помешать", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TGRT