Власти Венеции оштрафовали туристов за приготовление кофе у моста Риальто

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Венеции туристы из Берлина были оштрафованы на 950 евро за то, что они при помощи портативной плитки решили приготовить кофе на набережной у моста Риальто, сообщает итальянское издание Tgcom24.

"Местная полиция задержала двух туристов из Берлина, которые решили сварить себе кофе на портативной плитке у подножия моста Риальто – одного из самых посещаемых туристических объектов города", - отметили в издании.

Неудачная попытка устроить пикник на набережной Гранд-канала обошлась немецким гостям в общей сложности в 950 евро штрафа. Также им было предписано покинуть город.

Санкции против немецких туристов были предприняты в рамках серии мер, введенных муниципалитетом Венеции в мае 2019 года в отношении соблюдения гостями города норм приличия, безопасности и чистоты, отмечает издание. С момента вступления в силу новых правил в городе уже было оштрафовано 40 нарушителей.