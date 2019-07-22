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РИА Новости
Туризм

Власти Венеции оштрафовали туристов за приготовление кофе у моста Риальто

Вчера, 14:01
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВиды Венеции
Виды Венеции
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Венеции туристы из Берлина были оштрафованы на 950 евро за то, что они при помощи портативной плитки решили приготовить кофе на набережной у моста Риальто, сообщает итальянское издание Tgcom24.
"Местная полиция задержала двух туристов из Берлина, которые решили сварить себе кофе на портативной плитке у подножия моста Риальто – одного из самых посещаемых туристических объектов города", - отметили в издании.
Неудачная попытка устроить пикник на набережной Гранд-канала обошлась немецким гостям в общей сложности в 950 евро штрафа. Также им было предписано покинуть город.
Санкции против немецких туристов были предприняты в рамках серии мер, введенных муниципалитетом Венеции в мае 2019 года в отношении соблюдения гостями города норм приличия, безопасности и чистоты, отмечает издание. С момента вступления в силу новых правил в городе уже было оштрафовано 40 нарушителей.
"Отныне мы также будем сообщать личные данные туристов, которые подлежат высылке, в посольства и консульства их стран. Наш город всегда будет открыт для всех, кто хочет посетить его, но в то же время мы будем непримиримы к тем, кто будет нарушать правила поведения в Венеции", - приводятся в сообщении слова мэра Венеции Луиджи Бруньяро.
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