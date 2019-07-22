Пушков прокомментировал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал лидерство партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на досрочных выборах в Верховную раду.
"1-е место партии Зеленского и 2-е Оппозиционного блока говорят об усталости украинских избирателей от Порошенко, Тимошенко и всяческих Ляшко, которые в течение пяти лет уничтожали Украину".
По его словам, это свидетельствует о том, что украинцы ждут "качественно новой политики".
"Способен ли на нее Зеленский - ясности все еще нет", - написал сенатор.
В воскресенье на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду.
Партия "Слуга народа" (42,47%) сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,92%). Об этом свидетельствуют данные на онлайн табло ЦИК после обработки 54,68% протоколов.
Вчера, 09:59Партии, прошедшие в Раду девятого созыва
На третьем месте – партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"(8,6%), далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,02%). Пятерку замыкает партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,36%.
Официальные результаты должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.