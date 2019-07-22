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РИА Новости

Пушков прокомментировал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду

Вчера, 11:57
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал лидерство партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на досрочных выборах в Верховную раду.
"1-е место партии Зеленского и 2-е Оппозиционного блока говорят об усталости украинских избирателей от Порошенко, Тимошенко и всяческих Ляшко, которые в течение пяти лет уничтожали Украину".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Алексей Пушков
По его словам, это свидетельствует о том, что украинцы ждут "качественно новой политики".
"Способен ли на нее Зеленский - ясности все еще нет", - написал сенатор.
В воскресенье на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду.
Партия "Слуга народа" (42,47%) сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,92%). Об этом свидетельствуют данные на онлайн табло ЦИК после обработки 54,68% протоколов.
Результаты экзит-поллов после парламентских выборов в Киев. 21 июля 2019
Вчера, 09:59
Партии, прошедшие в Раду девятого созыва
На третьем месте – партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"(8,6%), далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,02%). Пятерку замыкает партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,36%.
Официальные результаты должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Досрочные выборы в РадуАлексей ПушковРоссияУкраинаВ мире
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