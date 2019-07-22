Пушков прокомментировал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал лидерство партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на досрочных выборах в Верховную раду.

"1-е место партии Зеленского и 2-е Оппозиционного блока говорят об усталости украинских избирателей от Порошенко, Тимошенко и всяческих Ляшко, которые в течение пяти лет уничтожали Украину". Алексей Пушков

По его словам, это свидетельствует о том, что украинцы ждут "качественно новой политики".

"Способен ли на нее Зеленский - ясности все еще нет", - написал сенатор.

В воскресенье на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду.

Партия "Слуга народа" (42,47%) сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,92%). Об этом свидетельствуют данные на онлайн табло ЦИК после обработки 54,68% протоколов.

На третьем месте – партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"(8,6%), далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,02%). Пятерку замыкает партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,36%.