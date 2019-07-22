В России в 2019 году собрали 250 миллионов рублей курортного сбора

НАЛЬЧИК, 22 июл - РИА Новости. Около 250 миллионов рублей курортного сбора было собрано в России в текущем году, сообщило министерство по делам Северного Кавказа.

"В 2018 году было собрано 313 миллионов рублей курортного сбора, в текущем году уже собрано около 250 миллионов рублей. Растет и количество операторов курортного сбора – на сегодняшний день их уже более трех тысяч", - говорится в сообщении.

Как отметила замглавы ведомства Ольга Рухуллаева, механизм курортного сбора отлажен и работает эффективно.

"Активно реставрируются парки, обновляются терренкуры, прогулочные зоны и другие объекты курортной инфраструктуры. Туристы и отдыхающие, наблюдая за качественными изменениями, поддерживают этот эксперимент", - заявила она.