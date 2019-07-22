Опубликована шпаргалка музыкантов Metallica с текстом "Группы крови"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Концертное агентство Sav Entertainment опубликовало "шпаргалку", по которой музыканты Metallica выучили песню Виктора Цоя "Группа крови".
Русский текст написан латиницей и разбит на слоги.
Metallica исполнила легендарную композицию на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour. Многочисленные видео выложили в Сеть присутствующие на концерте зрители.
"Группа крови" вошла в одноименный альбом, который "Кино" представило в 1988 году. Впервые ее исполнили 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба.