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РИА Новости
Культура

Опубликована шпаргалка музыкантов Metallica с текстом "Группы крови"

Вчера, 11:51
83522
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДжеймс Хетфилд во время выступления на концерте рок-группы Metallica на Большой спортивной арене "Лужники". 21 июля 2019
Джеймс Хетфилд во время выступления на концерте рок-группы Metallica на Большой спортивной арене Лужники. 21 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Концертное агентство Sav Entertainment опубликовало "шпаргалку", по которой музыканты Metallica выучили песню Виктора Цоя "Группа крови".
Русский текст написан латиницей и разбит на слоги.
Metallica исполнила легендарную композицию на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour. Многочисленные видео выложили в Сеть присутствующие на концерте зрители.
"Группа крови" вошла в одноименный альбом, который "Кино" представило в 1988 году. Впервые ее исполнили 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба.
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КультураЛужникиВиктор ЦойMetallica
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