Опубликована шпаргалка музыкантов Metallica с текстом "Группы крови"

Metallica исполнила легендарную композицию на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour. Многочисленные видео выложили в Сеть присутствующие на концерте зрители.

"Группа крови" вошла в одноименный альбом, который "Кино" представило в 1988 году. Впервые ее исполнили 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба.