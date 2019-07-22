Партия Зеленского может получить большинство в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии "Слуга Народа" после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" по результатам выборов может получить 247 мест в Верховной раде, что позволит ей создать однопартийное большинство, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50% электронных протоколов.

По партийным спискам она может получить 122 места, а по мажоритарным округам — 125.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко может получить 43 места (37 и шесть). "Европейская солидарность" Петра Порошенко — 27 мест (25 и два). "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 25 (23 и два). Партия артиста Святослава Вакарчука "Голос" — 20 (18 и два).

Еще 49 мест получают самовыдвиженцы.

Накануне на Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Половина депутатского корпуса, то есть 225 человек, избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах.

Участвовать в выборах могли только партии, проходной барьер составляет 5%.

По последним данным онлайн-табло ЦИК, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" после обработки 75,04% протоколов набирает 42,76% голосов.

На втором месте идет партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 12,88%. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,64%). Далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,01%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" — 6,38%.