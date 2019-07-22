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РИА Новости

Партия Зеленского может получить большинство в Раде

Вчера, 11:49
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штабе партии "Слуга Народа" после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии Слуга Народа после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" по результатам выборов может получить 247 мест в Верховной раде, что позволит ей создать однопартийное большинство, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50% электронных протоколов.
По партийным спискам она может получить 122 места, а по мажоритарным округам — 125.
"Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко может получить 43 места (37 и шесть). "Европейская солидарность" Петра Порошенко — 27 мест (25 и два). "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 25 (23 и два). Партия артиста Святослава Вакарчука "Голос" — 20 (18 и два).
Еще 49 мест получают самовыдвиженцы.
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Накануне на Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Половина депутатского корпуса, то есть 225 человек, избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах.
Участвовать в выборах могли только партии, проходной барьер составляет 5%.
По последним данным онлайн-табло ЦИК, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" после обработки 75,04% протоколов набирает 42,76% голосов.
На втором месте идет партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 12,88%. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,64%). Далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,01%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" — 6,38%.
Официальные результаты обнародуют до пятого августа.
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Досрочные выборы в РадуЦИК УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У партии Путина таких результатов не будет!
22 июля, 12:42
Костя Пупкин
22231168
Я те скажу по секрету, у него будет больше, свидомый.
22 июля, 12:47
nnail0070
46300022
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