Партия Зеленского может получить большинство в Раде

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" по результатам выборов может получить 247 мест в Верховной раде, что позволит ей создать однопартийное большинство, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50% электронных протоколов.
По партийным спискам она может получить 122 места, а по мажоритарным округам — 125.
"Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко может получить 43 места (37 и шесть). "Европейская солидарность" Петра Порошенко — 27 мест (25 и два). "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 25 (23 и два). Партия артиста Святослава Вакарчука "Голос" — 20 (18 и два).
Еще 49 мест получают самовыдвиженцы.
21 июля, 23:45"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду
Накануне на Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Половина депутатского корпуса, то есть 225 человек, избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах.
Участвовать в выборах могли только партии, проходной барьер составляет 5%.
По последним данным онлайн-табло ЦИК, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" после обработки 75,04% протоколов набирает 42,76% голосов.
На втором месте идет партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 12,88%. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,64%). Далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,01%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" — 6,38%.
Официальные результаты обнародуют до пятого августа.