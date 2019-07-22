В МИД Турции предупредили об ответе на санкции США против базы "Инджирлик"

АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Турция может ответить на санкции США из-за покупки С-400, в том числе по отношению к авиабазе "Инджирлик", где базируются американские ВВС, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы производства новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

"Турция серьезно относится к собственному производству вооружений. Мы хотим производить собственные истребители. Но F-35 – новые технологии, поэтому мы стали партнерами программы, внесли 1,4 миллиарда долларов. Но все пойдет по плохому сценарию, и нам их не дадут, значит самое естественное право Турции - закрыть свой дефицит так, как мы это сделали, купив С-400. Мы будет действовать исключительно в наших интересах и искать другие альтернативы", - добавил турецкий министр.