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РИА Новости

В МИД Турции предупредили об ответе на санкции США против базы "Инджирлик"

Вчера, 11:44
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Турция может ответить на санкции США из-за покупки С-400, в том числе по отношению к авиабазе "Инджирлик", где базируются американские ВВС, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы производства новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
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"Если США будет применять санкции, мы дадим необходимый ответ. Может быть сделан шаг и в отношении авиабазы "Инджирлик". Это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TGRT.
"Турция серьезно относится к собственному производству вооружений. Мы хотим производить собственные истребители. Но F-35 – новые технологии, поэтому мы стали партнерами программы, внесли 1,4 миллиарда долларов. Но все пойдет по плохому сценарию, и нам их не дадут, значит самое естественное право Турции - закрыть свой дефицит так, как мы это сделали, купив С-400. Мы будет действовать исключительно в наших интересах и искать другие альтернативы", - добавил турецкий министр.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
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ИнджирликМевлют ЧавушоглуС-400 «Триумф»F-35ТурцияСШАВ мире
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