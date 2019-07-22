Путин выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора МАГАТЭ

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано в связи с его кончиной, сообщает пресс-служба Кремля.

Амано скончался на 73-м году жизни, сообщил в понедельник секретариат агентства. В понедельник ожидалось заявление Амано об уходе в отставку. Штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене.

"В направленной телеграмме глава Российского государства подчеркнул, что в России Ю.Амано будут помнить как выдающегося дипломата, принципиального сторонника упрочения международной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Путин высоко оценил большой личный вклад Амано в повышение эффективности МАГАТЭ, его активные усилия во главе организации по развитию мирного атома и укреплению режима нераспространения ядерного оружия.