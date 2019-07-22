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РИА Новости

Путин выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора МАГАТЭ

Вчера, 11:42
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано в связи с его кончиной, сообщает пресс-служба Кремля.
Амано скончался на 73-м году жизни, сообщил в понедельник секретариат агентства. В понедельник ожидалось заявление Амано об уходе в отставку. Штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Вчера, 11:41
О нем сохранится добрая память. Умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия АманоСкончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. О его заслугах рассказал в эфире радио Sputnik директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов.
"В направленной телеграмме глава Российского государства подчеркнул, что в России Ю.Амано будут помнить как выдающегося дипломата, принципиального сторонника упрочения международной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Путин высоко оценил большой личный вклад Амано в повышение эффективности МАГАТЭ, его активные усилия во главе организации по развитию мирного атома и укреплению режима нераспространения ядерного оружия.
Юкия Амано
Вчера, 11:26
Биография Юкии Амано
"Я не раз лично общался с Юкией Амано и всегда восхищался его мудростью и дальновидностью, способностью принимать взвешенные решения в самых сложных обстоятельствах", – приводятся слова Путина из телеграммы.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано во время встречи. 14 мая 2018
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано во время встречи. 14 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано во время встречи. 14 мая 2018. Архивное фото
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Юкия АманоМАГАТЭВладимир ПутинВ мире
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