Первая группа паломников из Таджикистана отправилась в хадж в Мекку

ДУШАНБЕ, 22 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Первая группа таджикских паломников в сезоне "Хадж-2019" отбыла из Душанбе в Саудовскую Аравию, сообщил журналистам пресс-секретарь Комитета по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов Афшин Муким.

"В Саудовскую Аравию прилетела первая группа паломников из Таджикистана из 160 человек. На церемонии проводов паломников в аэропорту города Душанбе присутствовали руководство Комитета по делам религии, посол Саудовской Аравии в Таджикистане, родные и близкие паломников", - сказал он. Паломники проведут в Саудовской Аравии 10 дней и посетят священные для мусульман мест-Мекку и Медину.