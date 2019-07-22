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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Первая группа паломников из Таджикистана отправилась в хадж в Мекку

Вчера, 11:42
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине
Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДУШАНБЕ, 22 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Первая группа таджикских паломников в сезоне "Хадж-2019" отбыла из Душанбе в Саудовскую Аравию, сообщил журналистам пресс-секретарь Комитета по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов Афшин Муким.
"В Саудовскую Аравию прилетела первая группа паломников из Таджикистана из 160 человек. На церемонии проводов паломников в аэропорту города Душанбе присутствовали руководство Комитета по делам религии, посол Саудовской Аравии в Таджикистане, родные и близкие паломников", - сказал он. Паломники проведут в Саудовской Аравии 10 дней и посетят священные для мусульман мест-Мекку и Медину.
По данным Мукима, в 2019 году, как и в предыдущие годы, хадж совершат порядка 6000 паломников из Таджикистана. Пресс-секретарь сообщил, что в 2019 году стоимость хаджа составляет 35138 сомони (около 3740 долларов), в то время как год назад он стоил 33400 сомони (3541 доллар). Изменения цены связаны с повышением курса доллара на мировом рынке.
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Религия и мировоззрениерелигия
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