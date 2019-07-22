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РИА Новости

В Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение из-за ливней

Вчера, 11:40
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СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Экстренное предупреждение продлено до конца понедельника из-за ливней на Кубани, где в воскресенье подтопило Краснодар, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
В воскресенье на Краснодар обрушились ливни. По данным регионального ГУМЧС на утро понедельника, подтопленными из-за непрекращающихся ливней были почти 90 дворовых территорий, дорог, домов. Из-за подтоплений останавливалось движение трамваев на двух участках. Спецтехника всю ночь откачивала воду. В краевой столице выпало 54 миллиметра осадков при месячной норме в 56 миллиметров.
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"Действие экстренного предупреждения по прохождению комплекса неблагоприятных метеоявлений продлевается до конца суток 22 июля местами в крае, исключая Сочи, ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 18:00 понедельника в Краснодаре прогнозируется кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду, воздух прогреется до 30 градусов.
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