В Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение из-за ливней

СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Экстренное предупреждение продлено до конца понедельника из-за ливней на Кубани, где в воскресенье подтопило Краснодар, сообщает ГУМЧС РФ по региону.

В воскресенье на Краснодар обрушились ливни. По данным регионального ГУМЧС на утро понедельника, подтопленными из-за непрекращающихся ливней были почти 90 дворовых территорий, дорог, домов. Из-за подтоплений останавливалось движение трамваев на двух участках. Спецтехника всю ночь откачивала воду. В краевой столице выпало 54 миллиметра осадков при месячной норме в 56 миллиметров.

"Действие экстренного предупреждения по прохождению комплекса неблагоприятных метеоявлений продлевается до конца суток 22 июля местами в крае, исключая Сочи, ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.