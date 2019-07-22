В Забайкалье начали проверку в больнице, где пациенты стирали бинты

"Ситуация в участковой больнице поселка Вершино-Дарасунское находится у меня на личном контроле. Ежемесячные расходы в медорганизации составляют более 170 тысяч рублей, запас всех медикаментов рассчитан на почти восемь месяцев, в частности бинтов в больнице на сегодняшний день 184 штуки. Поэтому информацию о "стирке бинтов пациентами" мы тщательно проверим", - сказал министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников, которого цитирует пресс-служба.