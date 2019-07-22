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РИА Новости

Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом

Вчера, 11:38
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗеленый горошек на поле в Краснодарском крае
Зеленый горошек на поле в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зеленый горошек на поле в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Молодой зеленый горошек оказывает положительное влияние на нервную систему и повышает устойчивость организма к стрессу, рассказала Агентству городских новостей "Москва" главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По ее словам, свежий горошек полезен благодаря высокому содержанию витаминов группы В и магния. Кроме того, этот источник белка растительного происхождения способствует укреплению мышечной ткани и повышению иммунитета.
Диетолог также рекомендует употреблять летом больше свежей зелени и пряных трав, полезных благодаря витаминам С, А, Е, группы B, минералам, терпенам, гликозидам, флавоноидам и инулину.
"Кроме того, включение свежей зелени в состав блюд позволит вам сократить употребление поваренной соли в ежедневном рационе питания и тем самым снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний".
Антонина Стародубова
Она также советует включить в рацион кабачки, богатые клетчаткой, витаминами группы В, витамином С, кальцием, калием, марганцем и фосфором.
"Низкая калорийность продукта при относительно высоком содержании клетчатки делают кабачок незаменимым продуктом для тех, кто борется с лишними килограммами или старается поддерживать вес в норме", — уточнила она.
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