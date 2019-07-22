Умер актер из фильма "Спортлото-82" Денис Кмит

"Умер актер Денис Кмит, снявшийся в комедии Леонида Гайдая "Спортлото-82". Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы — фотохудожника Галины Кмит... Боюсь думать об этой трагедии", — написал Шмыров.