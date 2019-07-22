Умер актер из фильма "Спортлото-82" Денис Кмит

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Актер Денис Кмит умер в возрасте 59 лет, сообщил в фейсбуке продюсер Вячеслав Шмыров.
"Умер актер Денис Кмит, снявшийся в комедии Леонида Гайдая "Спортлото-82". Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы — фотохудожника Галины Кмит... Боюсь думать об этой трагедии", — написал Шмыров.
Фильм "Спортлото-82" вышел на экраны в 1982 году. Кмит исполнил в картине роль Павла, жениха девушки Тани, которая едет к нему на отдых. Вскоре после съемок Кмит получил серьезную травму позвоночника. Позднее он сыграл роли в фильмах "Ка-ка-ду" Сергея Гурзо-младшего и сериале "Поворот ключа" Ивана Щеголева, занимался поэзией и изобразительным искусством.
Съемки фильма "Спортлото-82". Архивное фото