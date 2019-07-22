В Нижнем Новгороде завели дела на организаторов ячейки "Свидетели Иеговы"*

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Пять уголовных дел возбудили на девятерых организаторов запрещенной религиозной организации в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Установлено, что на территории Нижнего Новгорода с июля 2017 года по июль 2019 года была организована деятельность одной из религиозных организаций. Ее последователи пропагандировали свое превосходство над другими людьми, проводили тайные сборы с целью выработки планов деятельности и изучения экстремистской идеологии, вели работу по вербовке новых членов организации из числа жителей города и Нижегородской области. Кроме того, они побуждали вновь привлеченных членов к разрыву родственных и семейных отношений, непризнанию органов государственной власти.

"Лидерами религиозной организации, признанной в России экстремистской, являлись 9 жителей Нижегородской области в возрасте от 23 до 52 лет, в числе которых 2 женщины. В отношении организаторов и участников запрещенной экстремистской религиозной организации возбуждено пять уголовных дел по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет", - говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России по месту жительства организаторов и участников запрещенной экстремистской организации проведен 31 обыск, в ходе которых изъята экстремистская религиозная литература, компьютерная техника, диски, флэш-накопители, сотовые телефоны и другие предметы, имеющие значение для следствия.

По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о "Свидетелях Иеговы"*.