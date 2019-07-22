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РИА Новости

В Госдуме предложили ограничить наценку на питьевую воду в театрах и парках

Вчера, 11:33
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкДевушка пьет воду из бутылки
Девушка пьет воду из бутылки
© РИА Новости / Александр Вильф
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Девушка пьет воду из бутылки. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Наценку на питьевую бутилированную воду в театральных буфетах и точках продаж в городских парках следует ограничить до 70%, так как это продукт первой необходимости, считает депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
"Нужно ограничить до 70% максимум наценку на продажу питьевой воды либо в стационарных точках, если мы говорим про парки, либо в буфетах, если мы говорим про театры. Некоторые спектакли идут по три часа, и получается так, что человек в антракте не может себе приобрести воду, потому что она стоит в 10 раз дороже, чем она стоит в магазине", - сказал Власов РИА Новости.
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"У нас такая ситуация складывается, что во многих торговых центрах, в парках развлечений и театрах наценка на питьевую воду иногда превышает 10 раз. Сам был недавно свидетелем, когда в одном из московских парков вода продавалась бутилированная за 300 рублей. Я считаю, что в отличие от мороженого или шампанского, если мы говорим про театры, питьевая вода является средством необходимым", - пояснил депутат.
Он напомнил, что любому взрослому человеку в принципе необходимо ежедневно употреблять по 2 литра воды, а на жаре может, например, стать плохо пожилому человеку, поэтому питьевая вода должна быть более доступна.
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Василий ВласовГосдума РФРоссияОбщество
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