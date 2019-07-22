В Госдуме предложили ограничить наценку на питьевую воду в театрах и парках

"Нужно ограничить до 70% максимум наценку на продажу питьевой воды либо в стационарных точках, если мы говорим про парки, либо в буфетах, если мы говорим про театры. Некоторые спектакли идут по три часа, и получается так, что человек в антракте не может себе приобрести воду, потому что она стоит в 10 раз дороже, чем она стоит в магазине", - сказал Власов РИА Новости.