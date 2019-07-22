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РИА Новости
Культура

"Король лев" возглавил российский прокат в выходные

Вчера, 11:33
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© Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Король Лев"
Кадр из фильма Король Лев
© Предоставлено WDSSPR
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американский анимационный фильм "Король лев" возглавил российский прокат в выходные, собрав более одного миллиарда рублей за первые дни показа в период с 18 по 21 июля, сообщил портал kinobusiness.com.
Ремейк популярного мультфильма от студии Disney снова перенесет зрителей на просторы африканской саванны, где на свет появляется будущий король - львенок Симба, которому по мере взросления предстоит столкнуться с жестокостью окружающего мира и познать круг жизни.
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На второй строчке расположился лидер прошлых двух недель - фильм Джона Уоттса "Человек-паук. Вдали от дома". За выходные дни картина собрала 73,1 миллиона рублей, тогда как за три недели проката сумма превысила 1,2 миллиарда рублей.
На третьем месте оказался боевик Люка Бессона "Анна" с российской моделью Сашей Лусс в главной роли, сборы фильма по итогам выходных составили 36,5 миллиона рублей.
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Замыкает пятерку лидеров комедия "Искусство обмана" от режиссера Мэтта Аселтона, которая собрала за уикенд 11,5 миллиона рублей.
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