МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американский анимационный фильм "Король лев" возглавил российский прокат в выходные, собрав более одного миллиарда рублей за первые дни показа в период с 18 по 21 июля, сообщил портал Американский анимационный фильм "Король лев" возглавил российский прокат в выходные, собрав более одного миллиарда рублей за первые дни показа в период с 18 по 21 июля, сообщил портал kinobusiness.com.

Ремейк популярного мультфильма от студии Disney снова перенесет зрителей на просторы африканской саванны, где на свет появляется будущий король - львенок Симба, которому по мере взросления предстоит столкнуться с жестокостью окружающего мира и познать круг жизни.

На второй строчке расположился лидер прошлых двух недель - фильм Джона Уоттса "Человек-паук. Вдали от дома". За выходные дни картина собрала 73,1 миллиона рублей, тогда как за три недели проката сумма превысила 1,2 миллиарда рублей.

На третьем месте оказался боевик Люка Бессона "Анна" с российской моделью Сашей Лусс в главной роли, сборы фильма по итогам выходных составили 36,5 миллиона рублей.

Новинка проката - мистический хоррор "Солнцестояние" оказался на четвертой строчке проката, картина заработала 18,9 миллиона рублей.