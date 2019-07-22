Савченко на выборах получила три голоса после подсчета 50% протоколов

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, по результатам обработки 50% протоколов набрала только 1,24% голосов, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 50% протоколов за Савченко проголосовали лишь три человека. Лидером в округе стал самовыдвиженец Александр Ковалев, набравший 64,31% голосов избирателей.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.