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РИА Новости

Савченко на выборах получила три голоса после подсчета 50% протоколов

Вчера, 11:25
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНадежда Савченко
Надежда Савченко
© РИА Новости / Стрингер
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Надежда Савченко. Архивное фото
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, по результатам обработки 50% протоколов набрала только 1,24% голосов, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.
Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 50% протоколов за Савченко проголосовали лишь три человека. Лидером в округе стал самовыдвиженец Александр Ковалев, набравший 64,31% голосов избирателей.
Результаты экзит-поллов после парламентских выборов в Киев. 21 июля 2019
Вчера, 09:59
Партии, прошедшие в Раду девятого созыва
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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