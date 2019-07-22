ЗРК С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в 2020 году

АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Поставленные Анкаре российские зенитно-ракетные комплексы С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Вашингтон ранее заявили о решении исключить Анкару из программы F-35 после начала поставок С-400. Участие Анкары в программе окончательно свернут к апрелю 2020-го.

"Нас из программы F-35 не исключили, (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп этого не хочет, он старается сдержать свое слово, которое он дал нашему президенту в Осаке на саммите G20. У него есть полномочия отклонять решения конгресса", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TGRT