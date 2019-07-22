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РИА Новости

ЗРК С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в 2020 году

Вчера, 11:25
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Поставленные Анкаре российские зенитно-ракетные комплексы С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Вашингтон ранее заявили о решении исключить Анкару из программы F-35 после начала поставок С-400. Участие Анкары в программе окончательно свернут к апрелю 2020-го.
"Нас из программы F-35 не исключили, (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп этого не хочет, он старается сдержать свое слово, которое он дал нашему президенту в Осаке на саммите G20. У него есть полномочия отклонять решения конгресса", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TGRT.
По его словам, С-400 — "более продвинутые системы ПВО", чем американские Patriot.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
1320003
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С-400 «Триумф»ТурцияВ мире
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