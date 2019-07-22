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РИА Новости
Ядерные технологии

Эксперт назвал главу МАГАТЭ настоящим "ядерным дипломатом"

Вчера, 11:23
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЮкия Амано
Юкия Амано
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Юкия Амано . Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано делал все возможное, чтобы агентство не зависело от политических коллизий и способствовало развитию мирного атома, заявил РИА Новости главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни, об этом сообщил в понедельник секретариат агентства.
"Это очень печальное известие. Ушел человек другой эпохи, настоящий ядерный дипломат", - сказал Уваров. "Юкия Амано делал все возможное, чтобы деполитизировать МАГАТЭ, чтобы агентство работало в соответствии со своим уставом и было бы организацией, которая, с одной стороны, защищает мир от распространения ядерного оружия, а с другой стороны - помогает безопасному развитию атомной энергетики", - добавил собеседник агентства.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
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Ядерные технологииАлександр УваровЮкия АманоМАГАТЭРоссияВ мире
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