Эксперт назвал главу МАГАТЭ настоящим "ядерным дипломатом"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано делал все возможное, чтобы агентство не зависело от политических коллизий и способствовало развитию мирного атома, заявил РИА Новости главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни, об этом сообщил в понедельник секретариат агентства.

"Это очень печальное известие. Ушел человек другой эпохи, настоящий ядерный дипломат", - сказал Уваров. "Юкия Амано делал все возможное, чтобы деполитизировать МАГАТЭ, чтобы агентство работало в соответствии со своим уставом и было бы организацией, которая, с одной стороны, защищает мир от распространения ядерного оружия, а с другой стороны - помогает безопасному развитию атомной энергетики", - добавил собеседник агентства.