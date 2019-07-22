СТС опроверг информацию о закрытии сериала "Воронины"

Ранее актриса Екатерина Волкова на своей странице в Instagram посвятила пост окончанию проекта "Воронины". "На днях, когда мы с Егором (он же Костя), пришли в обычном режиме на работу и увидели нашу разобранную спальную комнату (она больше не требовалась для съемок), внутри меня появилось осмысление того, что это действительно конец", - написала она.