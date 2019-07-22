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РИА Новости
Культура

СТС опроверг информацию о закрытии сериала "Воронины"

Вчера, 11:20
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© Фото : телеканал СТССериал "Воронины"
Сериал Воронины
© Фото : телеканал СТС
Сериал "Воронины". Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сериал "Воронины" имеет стабильно высокие рейтинги и его закрытие не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала СТС.
Ранее актриса Екатерина Волкова на своей странице в Instagram посвятила пост окончанию проекта "Воронины". "На днях, когда мы с Егором (он же Костя), пришли в обычном режиме на работу и увидели нашу разобранную спальную комнату (она больше не требовалась для съемок), внутри меня появилось осмысление того, что это действительно конец", - написала она.
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"Если какой-то сериал дает хороший рейтинг, его продлевают все равно - в независимости от того, что хотят и что хотели (делать с проектом - ред.). Пока "Воронины" идут с очень стабильной хорошей долей, и если ориентироваться на цифры, о конце проекта речи не идет", - сказали в пресс-службе телеканала.
Пост Волковой, отметил представитель СТС, может быть связан с тем, что между актерами, по всей видимости, прошел слух о закрытии проекта.
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КультураСТС (телеканал)Общество
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